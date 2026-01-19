Tour Down Under 2026: inizia il World Tour in Australia, curiosità per alcuni azzurri in gara

Tutto pronto per l’esordio stagionale. Il grande ciclismo riparte, come di consueto, dall’Australia. In scena la prima corsa World Tour del 2026, il Tour Down Under, appuntamento ormai classico, giunto alla sua edizione numero 2026. Andiamolo a scoprire nel dettaglio con le tappe, i favoriti e gli italiani in gara.

TAPPE

20 gennaio

Prima tappa Adelaide (Victoria St.) > Adelaide (Victoria Park) 3.63 km (prologo)

21 gennaio

Seconda tappa Tanunda > Tanunda 120.4 km

22 gennaio

Terza tappa Norwood > Uraidla 148.16 km

23 gennaio

Quarta tappa Henley Beach > Nairne 141.1 km

24 gennaio

Quinta appa Brighton > Willunga Hill 176.22 km

25 gennaio

Sesta tappa Stirling > Stirling 169.81 km

FAVORITI

UAE Team Emirates – XRG già pronta a dominare, sin dal via. Il campione uscente è Jhonatan Narvaez, ma in casa degli emiratini spazio anche al padrone di casa Jay Vine e ad Adam Yates. Altro australiano che può dire la sua è Ben O’Connor (Team Jayco AlUla), mentre occhio a scalatori puri, scattanti, come Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) e Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché). In chiave volate il nome da seguire è sicuramente quello di Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).

ITALIANI IN GARA

Sono quindici gli azzurri in gara, c’è curiosità nel vedere all’opera Filippo Zana ed Alberto Dainese, con la nuova maglia della Soudal Quick-Step, mentre proveranno a ritagliarsi degli spazi in tappe singole Francesco Busatto e Simone Velasco.