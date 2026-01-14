Ciclismo
Tour Down Under 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Willunga Hill decisiva
Pronta a ripartire la stagione del ciclismo su strada. Si comincia, come di consueto, dall’Australia: il World Tour al maschile si apre con il Tour Down Under. La corsa a tappe oceanica è giunta ormai alla sua edizione numero 26, non mancano gli atleti di qualità al via e il percorso resta sempre molto variegato. Andiamo a scoprire tutte le frazioni nel dettaglio.
TAPPE TOUR DOWN UNDER 2026 AI RAGGI X
Prologo (20/01): Adelaide – Adelaide (3,6 km – crono)
Si comincia con una brevissima cronometro in quel di Adelaide (che l’anno scorso chiudeva la corsa). 3,6 chilometri completamente pianeggianti per assegnare la prima maglia di leader.
Tappa 1 (21/01): Tanuda – Tanuda (120,6 km)
Frazione breve, ma non scontata. Circuito da affrontare tre volte, con la salita di Mengler Hill (2,1 chilometri al 3,4%) che può destabilizzare i velocisti. In ogni caso probabile sprint, anche se ristretto.
Tappa 2 (22/01): Norwood – Uraidla (148,1 km)
Si fa subito sul serio in chiave classifica. Lo strappo di Corkscrew Road (pendenza media del 9,7%) sul finale può fare veramente male.
Tappa 3 (23/01): Henley Beach – Nairne (140,8 km)
Qualche saliscendi, soprattutto nella parte iniziale, ma difficilmente sul traguardo non vedremo una volata.
Tappa 4 (24/01): Brighton – Willunga Hill (176 km)
La tappa più attesa, la salita più nota nel Down Under. Ormai da anni protagonista Willunga Hill, ha deciso molte delle edizioni della corsa a tappe: 3,2 chilometri al 7,5%, da affrontare due volte sul finale, una a chiudere.
Tappa 5 (25/01): Stirling – Stirling (169,8 km)
Altro circuito, che di pianura ne ha ben poca. Diversi strappi, non insuperabili, che possono invogliare però i corridori a fare la differenza e a provare a cambiare le carte in tavola in classifica generale.