Tour de Ski oggi, Dobbiaco 2026: orari 20 km a inseguimento tc, tv, startlist, streaming

Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, proseguirà oggi, giovedì 1° gennaio 2026, a Dobbiaco, dove si disputerà la 20 km pursuit in tecnica classica, con la gara maschile prevista alle ore 10.30 e quella femminile in programma alle 12.30.

Saranno 17 gli azzurri al via: tra gli uomini Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli e Simone Mocellini, mentre tra le donne Caterina Ganz, Federica Cassol, Martina Di Centa, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella, Nicole Monsorno, Nadine Laurent e Francesca Franchi.

La 20 km pursuit tc di Dobbiaco del Tour de Ski 2026 sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN. OA Sport vi assicurerà la Diretta Live testuale di entrambe le gare odierne.

CALENDARIO TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2026

Giovedì 1° gennaio 2026 – Dobbiaco (Italia)

10.30 20 km pursuit tc maschile – Diretta tv su Rai Sport HD

12.30 20 km pursuit tc femminile – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST 20 KM PURSUIT TC MASCHILE

1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 0:00

2 HEGGEN Lars NOR 0:45

3 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 0:57

4 MOSER Benjamin AUT 0:59

5 STENSHAGEN Mattis NOR 1:01

6 SCHUMACHER Gus USA 1:09

7 IVERSEN Emil NOR 1:10

8 PELLEGRINO Federico ITA 1:16

9 VALNES Erik NOR 1:21

10 ANGER Edvin SWE 1:22

11 NISKANEN Iivo FIN 1:31

12 CHAPPAZ Jules FRA 1:34

13 BARP Elia ITA 1:38

14 SCHELY Theo FRA 1:46

15 KOROSTELEV Savelii RUS 1:51

16 HYVARINEN Perttu FIN 1:53

17 MUSGRAVE Andrew GBR 1:53

18 LAPALUS Hugo FRA 1:55

19 CYR Antoine CAN 1:57

20 GISSELMAN Truls NOR 2:01

21 ANTTOLA Niko FIN 2:03

22 BERGLUND Gustaf SWE 2:09

23 GRAZ Davide ITA 2:10

24 POROMAA William SWE 2:12

25 CLUGNET James GBR 2:14

26 BRUGGER Janosch GER 2:15

27 MOILANEN Niilo FIN 2:16

28 REE Andreas Fjorden NOR 2:16

29 OGDEN Ben USA 2:20

30 BOURDIN Remi FRA 2:20

31 DAVIES Joe GBR 2:20

32 KRUEGER Simen Hegstad NOR 2:23

33 KOIVISTO Petteri FIN 2:24

34 FOETTINGER Michael AUT 2:25

35 MAKI Joni FIN 2:27

36 SCHOONMAKER JC USA 2:27

37 EKBERG Johan SWE 2:28

38 NOTZ Florian GER 2:29

39 HIMMA Martin EST 2:29

40 DAPRA’ Simone ITA 2:34

41 JOUVE Richard FRA 2:34

42 BOLGER Kevin USA 2:34

43 PARISSE Clement FRA 2:34

44 NOVAK Michal CZE 2:34

45 STEPHEN Thomas CAN 2:34

46 HOLLMANN Max GER 2:34

47 LAPIERRE Jules FRA 2:34

48 McKEEVER Xavier CAN 2:34

49 STOELBEN Jan GER 2:34

50 TUZ Jiri CZE 2:34

51 DE FABIANI Francesco ITA 2:34

52 GANNER Tobias AUT 2:34

53 VIKE Oskar Opstad NOR 2:34

54 MYHLBACK Alvar SWE 2:34

55 MOCH Jakob Elias GER 2:34

56 ALEV Alvar Johannes EST 2:34

57 GRAHN Anton SWE 2:34

58 ROSJOE Eric NOR 2:34

59 WIGGER Nicola SUI 2:34

60 STERN Nejc SLO 2:34

61 KALEV Christopher EST 2:34

62 EVENSEN Ansgar NOR 2:34

63 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu ESP 2:34

64 MOCH Friedrich GER 2:34

65 LOVERA Victor FRA 2:34

66 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL 2:34

67 DROLET Remi CAN 2:34

68 ALDER Roman SUI 2:34

69 RITCHIE Graham CAN 2:34

70 KETTERSON Zak USA 2:34

71 NAEFF Noe SUI 2:34

72 BRYJA Sebastian POL 2:34

73 CRV Vili CRO 2:34

74 YOUNG Andrew GBR 2:34

75 NAEFF Isai SUI 2:34

76 SIMENC Miha SLO 2:34

77 YOUNG Jack GBR 2:34

78 GABRIELLI Giacomo ITA 2:34

79 ERIKSSON Jonas SWE 2:34

80 HIROSE Ryo JPN 2:34

81 MOCELLINI Simone ITA 2:34

82 HINDS Peter GBR 2:34

83 CHANAVAT Lucas FRA 2:34

84 GLEDHILL Gabriel GBR 2:34

85 MIKAYELYAN Mikayel ARM 2:34

86 DAL FARRA Franco ARG 2:34

87 SELLES GASCH Bernat ESP 2:34

88 PUEYO Jaume ESP 2:34

89 DEYANOV Simeon BUL 2:34

90 BURY Kamil POL 2:34

91 JARECKI Piotr POL 2:34

92 STAREGA Maciej POL 2:34

93 COLELL PANTEBRE Marc ESP 2:34

94 KONYA Adam HUN 2:34

STARTLIST 20 KM PURSUIT TC FEMMINILE

1 DIGGINS Jessie USA 0:00

2 SLIND Astrid Oeyre NOR 0:50

3 ILAR Moa SWE 1:00

4 DAHLQVIST Maja SWE 1:11

5 STADLOBER Teresa AUT 1:14

6 RIBOM Emma SWE 1:21

7 RYDZEK Coletta GER 1:35

8 NISKANEN Kerttu FIN 1:37

9 JOENSUU Jasmi FIN 1:38

10 MATINTALO Johanna FIN 1:42

11 FAEHNDRICH Nadine SUI 1:46

12 ANDERSSON Ebba SWE 1:50

13 DRIVENES Julie Bjervig NOR 1:54

14 WENG Heidi NOR 1:57

15 FOSNAES Kristin Austgulen NOR 1:57

16 KARLSSON Frida SWE 2:00

17 GANZ Caterina ITA 2:00

18 FINK Pia GER 2:02

19 LUNDGREN Moa SWE 2:12

20 NEPRYAEVA Dariya AIN 2:16

21 SIMPSON LARSEN Karoline NOR 2:16

22 WEBER Anja SUI 2:16

23 SAUERBREY Katherine GER 2:17

24 JANATOVA Katerina CZE 2:22

25 HOFFMANN Helen GER 2:26

26 HAGSTROEM Johanna SWE 2:30

27 INGEBRIGTSEN Eva NOR 2:33

28 KREHL Sofie GER 2:33

29 RYYTTY Vilma FIN 2:34

30 KAELIN Nadja SUI 2:35

31 MACKIE Alison CAN 2:36

32 KERN Julia USA 2:40

33 NISSINEN Vilma FIN 2:40

34 SANNESS Nora NOR 2:46

35 KAHARA Jasmin FIN 2:46

36 EIDUKA Patricija LAT 2:46

37 KAELIN Marina SUI 2:46

38 PARMAKOSKI Krista FIN 2:46

39 RUCKA MICHALEK Eliza POL 2:46

40 ROSENBERG Maerta SWE 2:46

41 PERRY Leonie FRA 2:46

42 CASSOL Federica ITA 2:46

43 DI CENTA Martina ITA 2:46

44 CRUSELL Evelina SWE 2:46

45 DE MARTIN PINTER Iris ITA 2:46

46 DROLET Jasmine CAN 2:46

47 COMARELLA Anna ITA 2:46

48 MANDELJC Anja SLO 2:46

49 TIRLOY Margot FRA 2:46

50 SKINDER Monika POL 2:46

51 MONSORNO Nicole ITA 2:46

52 MARCISZ Izabela POL 2:46

53 GAL Melissa FRA 2:46

54 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 2:46

55 PIERREL Julie FRA 2:46

56 GAGNON Liliane CAN 2:46

57 KAASIKU Keidy EST 2:46

58 FISCHER Lea SUI 2:46

59 DUCORDEAU Juliette FRA 2:46

60 AABREKK Ingrid Bergene NOR 2:46

61 LAURENT Nadine ITA 2:46

62 WERRO Giuliana SUI 2:46

63 BOUFFARD NESBITT Olivia CAN 2:46

64 ERIKSSON Lisa SWE 2:46

65 PULLES Mariel Merlii EST 2:46

66 FRANCHI Francesca ITA 2:46

67 DIDIERLAURENT Clemence FRA 2:46

68 KAASIKU Kaidy EST 2:46

69 TUUL Teesi EST 2:46

70 MACHAKHINA Hanna AIN 2:46

71 KARALIOVA Hanna AIN 2:46

72 KOLODZIEJ Aleksandra POL 2:46

73 KOBIELUSZ Magdalena POL 2:46

74 HONDA Chika JPN 2:46

75 WILLIAMS Tabitha GBR 2:46