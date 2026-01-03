Tour de Ski: De Martin Pinter in top-10 in qualificazione nella sprint della Val di Fiemme. Comanda Joensuu, quattro azzurre avanti

Va a Jasmi Joensuu la qualificazione della penultima gara del Tour de Ski 2026, la sprint a tecnica classica della Val di Fiemme. Della finlandese è il miglior tempo tra le 55 partenti (non comprensive di Skistad e Kerttu Niskanen): 3’46″21. E dire che era decima a metà percorso rispetto a quello che poi è il rilevamento sui 1600 metri complessivi del percorso.

Alle sue spalle la svizzera Nadine Faehndrich, distante 74 centesimi, poi il terzetto di svedesi formato da Moa Ilar, Johanna Hagstroem e Moa Lundgren, rispettivamente a 2″16, 2″32 e 2″46, come a ribadire in un certo senso una superiorità di questo Paese in fatto generale. Questo al di là dell’assenza ormai comprovata di Skistad e dei numerosi ritiri precedenti questa competizione.

Sesta finisce la finlandese Johanna Matintalo a 2″84, poi c’è la prima delle francesi, Melissa Gal, a 4″96. Ottavo posto per la norvegese Julie Bjervig Drivenes, a 5″82, e poi buone notizie in casa Italia con il nono posto a 6″02 di Iris De Martin Pinter. Decima la terza delle finlandesi, Jasmin Kahara, a 6″87. Non si può fare a meno di notare anche una certa anomalia di distacchi: del resto non tutte le presenti possono definirsi protagoniste del contesto sprint in modo abituale.

Per l’Italia 11° posto di Nicole Monsorno a 7″63, proprio 26 centesimi davanti a Jessie Diggins che, però, può semplicemente ragionare sulla conservazione di un enorme vantaggio in senso generale. 15a Fedeica Cassol a 9″63, 22a Caterina Ganz a 11″58: sono dunque quattro le italiane che entrano nel novero delle prime 30. Resta invece fuori Martina Di Centa, 42a a 19″22. Non ha preso il via Anna Comarella.