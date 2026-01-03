Sci di fondo
Tour de Ski 2026, Simone Mocellini battuto solo da Klaebo nelle qualificazioni della sprint tc della Val di Fiemme. Avanza Pellegrino
La quinta e penultima tappa del Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si apre con le qualificazioni della sprint in tecnica classica in Val di Fiemme, che vede avanzare alle fasi finali quattro azzurri dei sei ancora in gara sul tracciato che ospiterà la prova olimpica tra poco più di un mese nel medesimo format.
Sugli 1.6 km della pista di Tesero il miglior crono assoluto è del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che si impone in 3’17″64, ma alle sue spalle si piazza l’azzurro Simone Mocellini, secondo a 2″04, mentre il transalpino Jules Chappaz si classifica terzo a 2″28.
L’ottima prova corale degli azzurri ancora in gara nel Tour de Ski porta alla qualificazione di altri tre italiani: ottimo nono posto per Elia Barp, con un distacco di 4″23 da Klaebo, rimontando 19 posizioni nella seconda parte della prova. Avanzano anche Davide Graz, 17° a 5″17, e Federico Pellegrino, il quale dopo un avvio in sordina guadagna 12 piazze e si classifica 25° a 6″20.
Restano fuori dalla fase finale gli altri italiani al via, ovvero Simone Daprà, 36° a 9″31, che si ferma a 1″43 dall’ultimo crono utile per i quarti di finale, e Giacomo Gabrielli, 50° a 11″72, che perde 25 posizioni nei secondi 800 metri di gara. Non parte Francesco De Fabiani.