Tour de Ski 2026, Klaebo domina la sprint tc della Val di Fiemme. Pellegrino in top ten

La sprint in tecnica classica in Val di Fiemme, quinta e penultima tappa del Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, disputata sul duro tracciato di Lago di Tesero che ospiterà la prova olimpica tra poco più di un mese nel medesimo format, premia il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, mentre chiude in top ten Federico Pellegrino.

La finale premia il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che domina in 3’21″28, staccando tutti gli avversari in salita e vivendo poi il rettilineo conclusivo come una passerella trionfale. Alle sue spalle il transalpino Jules Chappaz si classifica secondo a 3″11, bruciando lo svedese Anton Grahn, terzo a 3″14. Restano giù dal podio i norvegesi Ansgar Evensen, quarto a 3″63, e Lars Heggen, quinto a 4″26, infine è sesto il tedesco Jan Stoelben, staccato di 11″23.

In semifinale escono di scena tutti gli italiani: il migliore è Federico Pellegrino, quinto nella seconda heat, che termina al decimo posto assoluto, davanti ai connazionali Simone Mocellini, sesto nella stessa serie del compagno di squadra, 11°, ed Elia Barp, ultimo nella prima batteria ed in 12ma posizione finale.

Nei quarti di finale avanzano Elia Barp, che vince la seconda batteria, Federico Pellegrino e Simone Mocellini, secondi rispettivamente nella terza e nella quarta serie, mentre non ce la fa Davide Graz, sesto nell’ultima heat, che si classifica al 27° posto assoluto.