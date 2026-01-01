Tour de France 2026: chi parteciperà? Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Del Toro: presenti tutti i big mondiali

Quella di un’autentica parata di stelle può essere, senza dubbio, l’immagine più calzante per definire il cast dei partecipanti alla prossima edizione del Tour de France. La Grand Boucle 2026 allinea infatti ai nastri di partenza quasi tutti i big del panorama internazionale, fuoriclasse pronti a battersi con un solo obiettivo: evitare il terzo trionfo consecutivo, il quinto totale, sui Campi Elisi di Tadej Pogacar.

Il fenomeno sloveno si è aggiudicato l’edizione 2025 davanti al danese Jonas Vingegaard e al tedesco Florian Lipowitz. La capacità di attaccare quando necessario per accumulare vantaggio, di gestire nei momenti di difficoltà e di cercare lo spettacolo fino alla fine come dimostrato nell’ultima tappa rendono il detentore del titolo iridato e continentale un fenomeno difficilmente battibile. La UAE Team Emirates-XRG ha già annunciato la composizione della squadra che si presenterà in Francia e, accanto al suo indiscusso leader, schiera un’autentica corazzata che potrebbe puntare a portare anche un secondo uomo sul podio grazie alla presenza di Isaac Del Toro.

Il messicano, rispetto allo scorso anno, non ripeterà l’esperienza al Giro d’Italia, ma accompagnerà il suo capitano e proverà ad essere protagonista ogni volta in cui se ne presenterà l’occasione. Un risultato di prestigio al Tour potrebbe costituire la definitiva consacrazione di un giovane campione esploso in maniera prepotente negli ultimi dodici mesi.

Il primo rivale di Tadej Pogacar sarà ovviamente Jonas Vingegaard. Nelle ultime ore il danese è salito prepotentemente alla ribalta per la sempre più probabile partecipazione alla prossima Corsa Rosa. L’eventuale successo in Italia regalerebbe un’enorme iniezione di fiducia allo scandinavo nel tentativo di centrare il terzo successo in terra transalpina, dopo quelli del 2022 e del 2023, e interrompere così l’egemonia del suo avversario.

Il terzo fuoriclasse del ciclismo mondiale, il re dei duelli contro l’orologio, tenterà di sparigliare il copione annunciato del solito duello a due. Rinnovate ambizioni sono anche quelle manifestate da Remco Evenepoel. Il suo passaggio alla Red Bull, insieme a quello di Juan Ayuso alla Lidl-Trek, rappresenta l’operazione più importante dell’ultima sessione di mercato. Il fuoriclasse belga potrà contare su una squadra più forte rispetto a quella in cui militava fino allo scorso anno per alimentare le proprie ambizioni di maglia gialla. Il campione iridato a cronometro dovrà capitalizzare al massimo la propria abilità nelle prove contro il tempo e cercare di elevare in maniera esponenziale il suo rendimento nelle tappe di montagna.