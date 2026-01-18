Tommaso Sala: “Speravo di vivere un mese di gennaio migliore. Sto faticando”

Il norvegese Atle Lie McGrath vince lo slalom speciale di Wengen con il tempo di 1’45”99 e centra il secondo successo stagionale tra i pali stretti, Lo sciatore scandinavo precede il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen di 47 centesimi e il connazionale Henrik Kristtoffersen di 81.

L’Italia continua ad essere lontana dalle prime posizioni con il tredicesimo posto di Alex Vinatzer come miglior piazzamento. Continua a faticare anche Tommaso Sala che perde quattro posizioni rispetto alla prima discesa e termina la sua prova in ventiseiesima posizione con un ritardo di 3”65.

L’analisi della gara odierna: “Non mi nascondo. Speravo di poter vivere un mese di gennaio decisamente migliore. Lo ripeto ancora una volta, sto faticando e questa affermazione non vuole essere assolutamente un alibi. Si vede in maniera evidente che mi mancano passaggi, mi mancano discese. Ci sono sei-sette curve fatte bene e tanto su cui migliorare“.

Su quel che serve per riuscire ad inserirsi nella lotta per la fascia di livello alto: “Mi sembra palese che il livello al momento è altissimo e per riuscire ad arrivare in alto bisogna essere preparati a fare cose estreme e con qualità. Sono un lavoratore, non mi arrendo e continuerò ad impegnarmi“.