Tommaso Saccardi si fa strada in Coppa Europa: podio di peso per abbassare il pettorale

Doppietta francese nello slalom maschile di Coppa Europa a Crans Montana. A salire sul gradino più alto del podio è Antoine Azzolin, che conquista la sua seconda vittoria della carriera nel circuito continentale. Azzolin ha dominato, visto che alle sue spalle ha concluso ad oltre un secondo il connazionale Auguste Alnette (+1.23).

Sorride anche l’Italia con il terzo posto di Tommaso Saccardi (+1.37), che centra il terzo podio della carriera in Coppa Europa, il secondo in poche settimane dopo la seconda posizione in Val di Fassa. Un risultato comunque importante per l’emiliano, che ottiene punti nella World List per abbassare il pettorale di partenza in Coppa del Mondo.

Quarta posizione per lo svizzero Joel Luetolf (+1.51), che ha rimontato diciotto posizioni nella seconda manche. Sono diciannove, invece, quelle guadagnate dall’austriaco Ralph Seidler (+1.62). Sesto il norvegese Peder Lunder (+1.75), che ha preceduto lo spagnolo Joaquim Salarich Baucells (+1.80).

Matteo Canins è ottavo (+1.91) dopo aver recuperato due posizioni nella seconda manche. Completano la Top-10 il giapponese Shiro Aihara (+2.15) e Stefano Pizzato (+2.25), che risale di otto posti rispetto a metà gara. A punti anche Corrado Barbera (18°, +2.78).

Nella classifica generale di Coppa Europa c’è in testa il norvegese Hans Grahl-Madsen con 485 punti, oggi uscito nella seconda manche dopo aver chiuso secondo a metà gara. Dietro di lui proprio Auguste Aulnette (357) e Tobias Kastlunger (280).