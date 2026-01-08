Biathlon
Tommaso Giacomel, occasione inseguimento a Oberhof! I vantaggi sugli avversari e cosa serve per il primato in classifica
Tommaso Giacomel ha vinto la sprint di Oberhof e si è portato al secondo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, a -29 dal norvegese Johan-Olav Botn, assente in Germania: l’azzurro avrà modo di operare il sorpasso nella pursuit di sabato.
L’azzurro sarà certo del primato in graduatoria in caso di podio, mentre in caso di quarto o quinto posto dovrà sperare che il transalpino Eric Perrot non vinca la pursuit, infine in caso di sesto o settimo posto dovrà sperare che il francese non arrivi tra i primi due nell’inseguimento.
Giacomel, ovviamente, partirà davanti a tutti nella pursuit di sabato, con il vantaggio accumulato nella sprint odierna: il francese Eric Perrot, rivale diretto per il primato in graduatoria, partirà sesto, con 33″ di ritardo rispetto all’azzurro.
COMBINAZIONI PER IL PRIMATO IN CLASSIFICA
- Arriva sul podio
- Arriva quarto o quinto e Perrot non vince
- Arriva sesto o settimo e Perrot non arriva tra i primi due
CLASSIFICA GENERALE
1 BOTN Johan-Olav NOR 560
2 GIACOMEL Tommaso ITA 521
3 PERROT Eric FRA 492
DISTACCHI PURSUIT
1 GIACOMEL Tommaso ITA 0:00
2 NAWRATH Philipp GER 0:13
3 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0:25
4 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:31
5 ULDAL Martin NOR 0:31
6 PERROT Eric FRA 0:33
7 HORN Philipp GER 0:39
8 NELIN Jesper SWE 0:44
9 HOFER Lukas ITA 0:44
10 WRIGHT Campbell USA 0:51
11 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:55
12 ZOBEL David GER 1:00
13 b FREY Isak Leknes NOR 1:05
14 PONSILUOMA Martin SWE 1:06
15 MANDZYN Vitalii UKR 1:14
16 FRATZSCHER Lucas GER 1:24
17 LANGER Thierry BEL 1:27
18 KRCMAR Michal CZE 1:27
19 ASPENES Sverre Dahlen NOR 1:27
20 NEVLAND Martin NOR 1:29
21 STALDER Sebastian SUI 1:30
22 SEPPALA Tero FIN 1:32
23 LOMBARDOT Oscar FRA 1:36
24 BRAUNHOFER Patrick ITA 1:39
25 BRANDT Viktor SWE 1:40
26 HARTWEG Niklas SUI 1:41
27 CLAUDE Fabien FRA 1:42
28 VIDMAR Anton SLO 1:43
29 INVENIUS Otto FIN 1:44
30 GUNKA Jan POL 1:47
31 BORGULA Jakub SVK 1:55
32 BIRKENTALS Renars LAT 1:56
33 MIKYSKA Tomas CZE 1:57
34 PLANKO Lovro SLO 1:57
35 COLTEA George ROU 1:58
36 BIONAZ Didier ITA 1:59
37 BADACZ Konrad POL 2:05
38 KLEMETTINEN Jimi FIN 2:07
39 HORNIG Vitezslav CZE 2:07
40 STEFANSSON Malte SWE 2:07
41 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2:08
42 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2:08
43 BORKOVSKYI Bohdan UKR 2:09
44 REPNIK Matic SLO 2:10
45 TSYMBAL Bogdan UKR 2:12
46 STRELOW Justus GER 2:13
47 CONNELLY Zachary CAN 2:13
48 TODEV Blagoy BUL 2:14
49 GALICA Grzegorz POL 2:15
50 HARJULA Tuomas FIN 2:16
51 MARECEK Jonas CZE 2:16
52 SCHOMMER Paul USA 2:21
53 DOVZAN Miha SLO 2:21
54 DANUSER Dajan SUI 2:22
55 MATKO Martin SVK 2:23
56 HIIDENSALO Olli FIN 2:24
57 VASILEV Konstantin BUL 2:24
58 SIIMER Kristo EST 2:25
59 BURKHALTER Joscha SUI 2:27
60 KUEHN Johannes GER 2:28