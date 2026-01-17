Tommaso Giacomel allunga in classifica generale! Pesantissimo 2° posto nella sprint di Ruhpolding con un errore!

Il 14° podio dell’Italia nella Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon porta la firma di Tommaso Giacomel, che chiude al secondo posto nella 10 km sprint di Ruhpolding, in Germania, consolidando sia il pettorale giallo di leader della generale sia quello rosso di battistrada nella classifica di specialità, approfittando in maniera eccellente del perdurare dell’assenza del norvegese Johan-Olav Botn.

La vittoria odierna va allo svedese Sebastian Samuelsson, che trova lo zero al poligono e si impone con il crono di 21’53″8, andando a precedere l’azzurro Tommaso Giacomel, il quale nonostante un errore a terra riesce a cogliere la piazza d’onore con un ritardo di 17″6. Gradino più basso del podio per il miglior under 23 del circuito, il norvegese Isak Leknes Frey, che consolida il pettorale blu col terzo posto, senza errori, a 34″1.

Restano ai piedi del podio due francesi, Quentin Fillon Maillet, quarto con 10/10 al tiro, a 41″2, ed Eric Perrot, quinto con un errore a terra, a 42″2. Sesta piazza per lo svedese Martin Ponsiluoma, con un bersaglio mancato nella seconda serie, a 45″8, mentre sono settimi a pari merito il norvegese Sturla Holm Laegreid, perfetto al tiro, ed il francese Emilien Jacquelin, con un errore in piedi, a 46″7.

Ottima prestazione corale degli azzurri: 13° Lukas Hofer, senza errori al tiro, a 1’01″2, 34° Nicola Romanin, a sua volta con 10/10 al poligono, a 1’39″4, davanti a Patrick Braunhofer, 35° con un bersaglio mancato a terra, a 1’41″5. A punti anche Elia Zeni, 38° con un errore in piedi, a 1’45″3. Resta fuori dalla top 40, ma parteciperà alla pursuit di domani, infine, Didier Bionaz, 51° con tre errori complessivi, a 2’04″0.

In classifica generale Tommaso Giacomel allunga, portandosi a quota 686, con 91 punti (più di una gara di vantaggio) sullo svedese Sebastian Samuelsson, ora secondo con 595, avendo scavalcato sia il francese Eric Perrot, terzo a 579 (-107), che il norvegese Johan-Olav Botn, divenuto quarto con 560 (-126). Nella graduatoria di specialità comanda sempre Giacomel, primo con 309 punti, ed anche in questo caso Samuelsson è secondo, a quota 274, a -35, con Perrot ancora terzo a 241 (-68).