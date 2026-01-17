Tomas Machac vince col brivido ad Adelaide, Humbert battuto

Ottavo campione diverso nei tornei che si sono tenuti negli ultimi sei anni ad Adelaide in campo maschile (compresi quelli in cui di eventi ce n’erano due). La novità è che stavolta si ripete una nazionalità che già c’era stata nell’albo d’oro, dopo sette diverse: quella ceca. Tomas Machac porta a casa il secondo torneo sul circuito maggiore nella propria carriera, superando il francese Ugo Humbert per 6-4 6-7(2) 6-2 dopo due ore e 25 minuti.

Eppure non è che l’inizio si riveli incoraggiante, perché è proprio il transalpino a partire meglio: break immediato ai vantaggi e 3-0. La restituzione del maltolto arriva quasi subito, dopo un quinto game fiume e cinque chance, l’ultima delle quali Machac la sfrutta per andare sul 3-2 e poi 3-3. Più in là ancora una possibilità per Humbert di andarsene, sul 4-3, ma non la sfrutta, finisce sotto 0-40 sul proprio servizio, lo perde alla terza palla break e Machac fa il resto: 6-4.

Più ricco di equilibrio il secondo parziale, con i due che hanno meno problemi a tenere la battuta. C’è un’unica, piccola eccezione, quando Humbert la sua chance ce l’ha sul 3-2, ma non la riesce a sfruttare, così come Machac si ritrova sul 4-4 15-30, ma più in là non va. Tie-break, dunque, che però si trasforma in un dominio del francese che, senza troppe discussioni, piazza il 7-2.

Potrebbe nascere un certo tipo di partita, ne nasce invece una molto diversa dalle attese. Questo perché, da quel momento in poi, per Humbert non ci sono più reali possibilità di far qualcosa. Già sotto 15-30 nel secondo game del terzo set, viene poi praticamente travolto su tutta la linea da Machac, che prima mette a segno il break a 30 del 3-1, poi gli toglie un’altra volta la battuta, e a zero, nell’ottavo e ultimo game. Quello vincente.

Con una partita decisa su un certo tipo di dettagli, ma che vede comunque Machac avere un comodo vantaggio di 13 punti vinti nel computo totale (104-91), con annesso 58% di punti vinti con la seconda, il ceco diventa numero 24 ATP. Per quanto riguarda Humbert, invece, ci sarà il 33° posto.