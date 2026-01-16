Tirreno-Adriatico 2026, svelato il percorso: c’è lo sterrato, tre arrivi in salita e una cronometro

Il percorso della Tirreno-Adriatico 2026 è stato svelato a meno di due mesi dall’attesissima Corsa dei Due Mari, che andrà in scena dal 9 al 15 marzo. Come di conseguito le tappe in programma saranno sette, equamente distribuite per tipologia: la cronometro individuale in apertura a Lido di Camaiore, tre frazioni per velocisti e tre giornate decisamente impegnativi in termini altimetrici.

La prima maglia di leader sarà assegnata al termine della già citata prova contro il tempo di 11,5 chilometri, mentre la seconda tappa proporrà gli ultimi 7 km su sterrato per arrivare a San Gimignano. A seguire gli annunciati sprint a Magliano de’ Marsi e Martinsicuro. La quarta frazione promette spettacolo con le salite di Monte della Mattera e Santuario Beato Sante, prima dell’arrivo in cima a Mombaroccio.

La quinta tappa sarà nei fatti decisiva con il traguardo in salita posto a Camerino: il prestigioso Tridente sarà sostanzialmente assegnato al termine di questa giornata, visto che la chiusura sarà l’ormai abituale volata a San Benedetto del Tronto. Di seguito il percorso dettagliato della Tirreno-Adriatico 2026.

PERCORSO TIRRENO-ADRIATICO 2026

Prima tappa (9 marzo): Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (11,5 km, cronometro individuale)

Seconda tappa (10 marzo): Camaiore-San Gimignano (206 km)

Terza tappa (11 marzo): Cortona-Magliano de’ Marsi (225 km)

Quarta tappa (12 marzo): Tagliacozzo-Martinsicuro (210 km)

Quinta tappa (13 marzo): Marotta Mondolfo-Mombaroccio (186 km)

Sesta tappa (14 marzo): San Severino Marche-Camerino (189 km)

Settima tappa (15 marzo): Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto (143 km)