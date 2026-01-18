Tiro con l’arco: i vincitori di tappa a Nimes. Bene Francia e Spagna

La tappa di Nimes delle Indoor World Series 2025-2026 di tiro con l’arco è ufficialmente andata in archivio. In questa domenica 18 gennaio, si sono tenute le finali di specialità per assegnare la vittoria in terra francese e la composizione dei podi – fra arco ricurvo e compound -, ecco come sono andate le cose.

Arco ricurvo

Lo spagnolo Andres Temiño Mediel si impone in una finale tiratissima vinta 6-5 (10+ a 10) contro Chun-Heng Wei, rappresentante di Taipei. Il brasiliano Marcus D’Almeida invece si prendere il terzo posto avendo battuto 7-3 il transalpino Alexandre Desemery.

La padrona di casa Victoria Sebastian si prende in rimonta l’affermazione a Nimes piegando 7-3 la messicana Angela Ruiz, in un quadro completato dall’altra francese in concorso, ossia Lisa Barbelin, capace di regolare 6-4 la ceca Marie Horackova.

Arco compound

In un ultimo atto tostissimo il danese Stephan Hansen batte il fuoriclasse olandese Mike Schloesser allo shoot off (149-149, 10-9) prendendosi lo scettro a Nimes, in un podio che ha visto il suo connazionale Mathias Fullerton andare a piazzarsi al 3° posto, dopo il testa a testa vinto con l’austriaco Nico Wiener.

Non sbaglia la colombiana Alejandra Usquiano che vince al femminile: 146-144 alla sorpresa croata Amanda Mlinaric. La britannica Ella Gibson si “ferma” in terza piazza superando 146-142 l’estone Meeri-Marita Paas.

Prossimo appuntamento, il sesto delle Indoor World Series 2025-2026, a Merida. L’evento si disputerà in Messico dal 13 al 15 febbraio e metterà in palio 250 punti.