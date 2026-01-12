Tiro con l’arco, gli iscritti dell’Italia per la Coppa del Mondo Indoor di Nimes: tanti azzurri in Francia, fra loro Nespoli e Borsani

In vista della quinta tappa delle Coppa del Mondo Indoor di tiro con l’arco (Indoor World Series), l’Italia è pronta a tornare in massa sulle linee per partecipare al classico appuntamento francese di Nimes, che si terrà in territorio transalpino dal 16 al 18 gennaio.

La pattuglia azzurra sarà composta da tantissimi elementi, molti dei quali debutteranno di fatto a livello internazionale in questo 2026.

Un trampolino di lancio verso una stagione, pensando anche poi all’attività outdooor, che sarà densa di appuntamenti e che vivrà nello start della CdM di Puebla (7-12 aprile, in Messico) il suo primo atto di un’annata dai 70 metri caratterizzata dagli Europei del prossimo maggio (18-24) ad Antalya, in Turchia.

A Nimes saranno presenti complessivamente113 italiani suddivisi nelle varie specialità e categorie in programma in questo evento. Fra loro spiccano i nomi di: Matteo Borsani e Mauro Nespoli, oltre a quelli di Lucilla Boari, Roberta Di Francesco e Vanessa Landi, per il ricurvo seniores, e di Marco Bruno, Michea Godano, Lorenzo Gubbini, Marco Morello e Francesca Aloisi ed Elisa Roner per il compound.

Le sessioni di qualificazione dei vari tornei inizieranno venerdì 16 gennaio e si svilupperanno anche nella mattinata di sabato 17 gennaio, quando poi il pomeriggio sarà dedicato agli scontri individuali. Domenica 18 gennaio invece vi sarà la disputa delle varie finali di specialità con l’assegnazione della vittoria e dei podi di tappa.