Tiro con l’arco: a Nimes arrivano i primi risultati dai ranking round

La quinta tappa delle Indoor World Series 2025-2026 di tiro con l’arco si è ufficialmente aperta a Nimes, sede storica della manifestazione arcieristica planetaria al chiuso. Sulle linee di tiro francesi si sono disputate le prime sessioni dei ranking round sia di ricurvo sia di compound. Ecco come sono andate le cose.

Arco ricurvo

A comandare la graduatoria, momentaneamente, è la leggenda statunitense Brady Ellison: l’americano è primo con uno score di 593, sui 600 punti possibili. Classifica tutta da definire perché domani, nella primissima mattinata arriveranno tantissimi altri arcieri a completare il quadro, fra cui anche Mauro Nespoli e Matteo Borsani.

Stessa identica cosa al femminile. La ceca Marie Horackvoa guida il gruppo con i suoi 593 punti, in un ranking che domani inserirà al suo interno anche le azzurre Lucilla Boari, Roberta Di Francesco e Vanessa Landi.

Arco compound

Lo statunitense Kyle Douglas si installa nella posizione più alta della classifica con 599 punti. Fra gli italiani da registrare c’è l’11esimo posto di un super veterano come Sergio Pagni (594/600). Domani toccherà qualificarsi anche a Marco Bruno, Michea Godano, Lorenzo Gubbini, Marco Morello.

Fra le donne invece è stata la fuoriclasse britannica Ella Gibson a risultate come migliore, con 597 punti messi a referto. Al 10° e all’11° posto vi sono Francesca Aloisi e Paola Natale, appaiate a 580 punti, in attesa che a Nimes entri in gara Elisa Roner.