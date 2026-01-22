Tiro a volo: la composizione delle squadre di trap e skeet dell’Italia per la stagione 2026. C’è Jessica Rossi!

L’Italia del tiro a volo è pronta a vivere un 2026 molto intenso, fatto di gare e di appuntamento internazionali che porteranno sino al Gran Mondiale di Doha del prossimo novembre, quando si assegneranno titoli e medaglie iridate e i primi pass verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

A tal proposito il Consiglio Federale della FITAV, ha reso nota la composizione delle squadre nazionali per la stagione in rampa di lancio, delineando quali tiratori e tiratrici faranno parte delle formazioni di trap e skeet, guidate rispettivamente dai direttori tecnico Marco Conti (trap) e Luigi Lodde (skeet).

La squadra di trap

Maschile

Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Erminio Frasca, Giovanni Pellielo, Daniele Resca, Diego Valeri

Femminile

Federica Caporuscio, Alessia Iezzi, Sofia Littamè, Jessica Rossi, Silvana Maria Stanco, Erica Sessa

Squadra con un alto tasso di esperienza, soprattutto al maschile con De Filippis, Fabbrizi, l’eterno Pellielo, Resca e Frasca. Vedremo se Diego Valeri sarà in grado di scalare le gerarchie. Al femminile l’attenzione è data dal ritorno in pedana di Jessica Rossi, dopo la maternità, con Silvana Stanco da “capitana” della squadra, visti anche i risultati conseguiti da Parigi 2024 (argento in quel caso), in poi. Da capire chi potrà essere la terza componente per le gare internazionali: Caporuscio, Iezzi, Sessa e la giovane Littamè (2002) si giocano “una maglia”.

La squadra di skeet

Maschile

Valerio Palmucci, Erik Pittini, Gabriele Rossetti, Marco Sablone, Domenico Simeone, Niccolò Sodi

Femminile

Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Sara Bongini, Chiara Di Marziantonio, Martina Maruzzo, Simona Scocchetti

Il comparto maschile vede in Gabriele Rossetti il suo faro, con tanta concorrenza alle sue spalle, al netto dell’assenza di Tammaro Cassandro. Contesto simile fra le donne: Diana Bacosi è la leader di una formazione con Martina Bartolomei da “secondo violino” e poi le altre tiratrici in lotta per il terzo slot.