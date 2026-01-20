Tiro a segno, i convocati dell’Italia per l’H&N Cup: torna in gara Sollazzo

La stagione 2026 del tiro a segno internazionale inizia a muovere i primi passi verso un’annata che vivrà il suo clou con i Mondiali Assoluti di Doha (tiro a segno + tiro a volo), che metteranno in palio oltre a titoli e medaglie iridate anche i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Uno degli appuntamenti di riferimento del mese di gennaio è la “H&N Cup”, competizione che si tiene a Monaco di Baviera, una delle città di riferimento della disciplina, e che mette in scena gare ad aria compressa dalla distanza dei 10 metri. Tantissime le Nazioni ed i tiratori presenti, in un contest di livello planetario. Fra le delegazioni presenti, vi sarà anche l’Italia, che porterà in terra teutonica un cospicuo numero di atleti.

In totale saranno 13 i rappresentanti azzurri senior in competizioni che si prolungheranno sino al prossimo 25 gennaio: 7 uomini e 6 donne, nel dettaglio 8 tiratori di carabina e 5 di pistola. Fra loro vi saranno punte di diamante come Danilo Dennis Sollazzo, Edoardo Bonazzi, Paolo Monna, Federico Nilo Maldini, Vittoria Toffalini (che l’anno scorso si mise in luce proprio in questo scenario) ed Alessandra Fait, figlia d’arte di Vigilio Fait, che è definitivamente passata alla categoria senior, dove vuole provare a stupire.

Di seguito l’elenco completo e dettagliato dei convocati dell’Italia per l’H&N Cup 2026: all’interno vi sono anche l’esperto Riccardo Armiraglio ed elementi in rampa di lancio come Mattia Scodes ed Eleonora Palmisano.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Carabina

Danilo Dennis Sollazzo, Edoardo Bonazzi, Michele Bernardi, Riccardo Armiraglio, Debora Crosato, Eleonora Palmisano, Sofia Benetti, Veronica Maria Calvello.

Pistola

Paolo Monna, Federico Nilo Maldini, Mattia Scodes, Vittoria Toffalini, Alessandra Fait