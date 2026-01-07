Tennis, sorpasso storico sul calcio: la FITP supera la FIGC per ricavi nel 2025

Per la prima volta nella storia dello sport italiano, il tennis supera il calcio anche sul piano economico. Nel 2025 la Federazione italiana tennis e padel (FITP) registra infatti il valore della produzione più alto tra tutte le federazioni sportive nazionali, lasciandosi alle spalle anche la FIGC. Un risultato che affonda le radici nei successi sportivi di una generazione irripetibile di atleti, ma che è soprattutto il frutto di una strategia imprenditoriale costruita nel tempo sotto la guida del presidente Angelo Binaghi.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, la FITP ha chiuso lo scorso esercizio con ricavi superiori ai 230 milioni di euro, mentre la Federazione italiana gioco calcio dovrebbe fermarsi poco sopra i 200 milioni, complice anche l’assenza di grandi manifestazioni internazionali e una Nazionale ancora non qualificata per i Mondiali 2026. Già nel 2024, però, la distanza si era notevolmente ridotta, con la Federtennis a quota 209 milioni contro i 224 della FIGC. Il sorpasso, maturato nel giro di dodici mesi, segna un passaggio simbolico e sostanziale negli equilibri dello sport italiano.

A fare da acceleratore è stato senza dubbio il rendimento sul campo. Il 2025 resterà negli annali: Jannik Sinner ha conquistato Australian Open e Wimbledon, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno trionfato al Roland Garros in doppio e il movimento azzurro ha collezionato undici titoli nei circuiti ATP e WTA, un record assoluto. L’Italia è stata inoltre l’unico Paese rappresentato in tutte le categorie delle Finals di Torino e di Riad (Arabia Saudita), senza dimenticare le vittorie in Coppa Davis e in BJK Cup, suggellando una centralità tecnica senza precedenti.

Ma ridurre il successo della FITP alle sole vittorie sarebbe limitante. Il vero cambio di passo è arrivato molto prima, quando i risultati scarseggiavano e la federazione ha avviato una profonda riorganizzazione interna. Binaghi ha promosso una trasformazione della governance e un approccio aziendale alla gestione, puntando sugli eventi come leva industriale. Emblematico il caso degli Internazionali d’Italia: da torneo in affanno all’inizio degli anni Duemila a manifestazione di punta del calendario mondiale, capace oggi di generare in due settimane un impatto economico stimato in circa 900 milioni di euro. Nel 2025 gli incassi diretti hanno superato i 35 milioni, grazie anche all’ampliamento del “teatro” del Foro Italico.

A questo si è aggiunta, dal 2021, la scelta strategica di portare in Italia le ATP Finals. L’edizione torinese ha attirato quasi 230mila spettatori, con un impatto economico complessivo stimato in 591 milioni di euro tra effetti diretti, indiretti e indotti, e un gettito fiscale vicino ai 100 milioni. Numeri che spiegano perché oltre il 70% del fatturato della FITP derivi oggi dalle manifestazioni internazionali ospitate sul territorio nazionale.

Il modello FITP si distingue anche per l’efficienza della struttura: i costi di funzionamento restano contenuti, mentre oltre l’80% del valore della produzione viene reinvestito nello sviluppo del settore, dalla formazione all’organizzazione di eventi, fino ai contributi a società e associazioni. Un circolo virtuoso che ha ampliato la base: 6,2 milioni di praticanti, 1,2 milioni di tesserati e una rete di circoli in costante crescita, al punto da avvicinare il tennis al calcio anche in termini di diffusione sociale.

Il sorpasso sulla FIGC non è dunque episodico né legato a una singola stagione. È il risultato di una visione di lungo periodo che ha trasformato il tennis italiano in un sistema sportivo ed economico maturo. Se il calcio resta lo sport più amato, il tennis oggi è quello che meglio interpreta la modernità, dimostrando che le vittorie sul campo possono diventare valore strutturale solo quando sono accompagnate da una solida capacità imprenditoriale.

