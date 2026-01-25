Taylor Fritz e la tendinite verso Musetti: “La gamba mi condiziona in risposta, lui mi ha già battuto…”

Lorenzo Musetti affronterà Taylor Fritz agli ottavi di finale degli Australian Open: sfida sontuosa sul cemento di Melbourne, dove si fronteggiano il numero 5 e il numero 9 del mondo per meritarsi il testa a testa con il serbo Novak Djokovic nei quarti di finale del primo Slam della stagione. Il toscano è reduce dalla maratona contro il ceco Tomas Machac risolta in cinque set, mentre lo statunitense ha prevalso in quattro parziali sullo svizzero Stan Wawrinka.

Taylor Fritz sta facendo i conti con una tendinite al ginocchio con cui convive da tempo e ne ha parlato alla vigilia dell’incontro: “Il servizio non è un problema, ma la gamba mi condiziona un po’ in risposta. Il mio livello di gioco non è niente male e posso ancora migliorare, ma sono anche preoccupato per il mio ginocchio. Cominciavo ad essere ottimista negli ultimi giorni, ma mi ha creato problemi per tutto il match di oggi e non è messo affatto bene“.

L’americano si è soffermato anche su Lorenzo Musetti: “Abbiamo giocato diverse volte, ed è migliorato molto. Fisicamente è molto forte e quindi credo che sarà pronto nonostante i cinque set con Machac. Inoltre, mi ha già battuto a Wimbledon, il che dimostra quanto forte sia oramai su tutte le superfici. È migliorato soprattutto sul cemento, e anche se ho vinto a Torino, so che dovrò giocare bene: Lorenzo ha grandi qualità, sa neutralizzare i colpi potenti e il servizio“.