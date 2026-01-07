Taylor Fritz: “Adoro i tornei a squadre, aiutano a gestire la pressione in vista degli Slam”

Si sono oggi delineate le semifinali della United Cup 2026, nelle quali saranno presenti anche gli Stati Uniti d’America. La squadra statunitense è infatti riuscita a sconfiggere per 2-1 la Grecia, al termine di una sfida molto equilibrata risolta solo dal doppio finale. Dopo la vittoria di Coco Gauff, Taylor Fritz è sceso in campo per portare il punto decisivo alla sua nazione ma dinanzi a se si è trovato uno Stefanos Tsitsipas quasi perfetto.

Il greco ha conquistato il match per 6-4 7-5 e rimandato solo per poco la festa degli USA. Fritz continua dunque a faticare, complice anche il problema al ginocchio, e dopo la sconfitta con Baez aggiunge un nuovo ko nel 2026. Il numero sei ATP, come riportato da puntodebreak.com, ha così commentato la sua prestazione: “È stata una partita un po’ strana, perché ho sentito che per la maggior parte del match stavo giocando bene, che avevo tutti i colpi necessari. Quando sbagliavo, non sentivo che fossero errori gravi. Stavo colpendo bene la palla, servendo molto bene. Lui ha giocato un ottimo primo set e ho avuto alcune difficoltà con il servizio, ma mi sentivo bene in campo. Non ho sfruttato le occasioni che ho avuto con il suo servizio; sentivo durante tutto il match che avrebbe avuto il momento di ribaltare la situazione, ma non sono stato abbastanza clinico nei momenti cruciali”.

Nella consueta conferenza stampa post partita, lo statunitense si è anche pronunciato a favore dei tornei a squadre come la United Cup: “Personalmente, adoro i tornei a squadre. Veniamo da un periodo di preparazione: se giochi qui, ti assicuri almeno due partite a livello competitivo. Se gioco in un altro torneo e perdo al primo turno, non ho la possibilità di giocare di nuovo; qui sì. È un ottimo modo per iniziare l’anno, sono fortemente favorevole a questo tipo di eventi. Il formato a squadre crea pressione, anche nel doppio; oggi, all’inizio del supertiebreak, ho sentito la tensione per la prima volta in tutto l’anno. Grazie a quell’esperienza oggi, credo di poter gestire meglio la tensione quando arriveranno i Grand Slam”, ha poi concluso Fritz.