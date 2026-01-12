Tara Dragas: “Il 2025 l’anno della svolta, ma voglio sempre di più”

Nuovo appuntamento con la rubrica di OA Sport TV Ginnasticomania. Questa volta la protagonista è Tara Dragas, 18 anni, talento purissimo e astro nascente della ginnastica ritmica italiana. Alla Finale di World Cup 2025, Tara ha illuminato la scena internazionale conquistando l’oro nella finale al nastro e il bronzo alla palla, risultati che la proiettano stabilmente tra le grandi del panorama mondiale.

Sul Gran Prix a Reggio Emilia: “Una bellissima esperienza, un’ottima occasione per riunire tutte le ginnaste. È bellissimo vivere questa esperienza. Abbiamo avuto modo di parlare, di scoprire il mondo altrui, siamo tutti molto amici, sono tutte persone meravigliose”.

Il momento migliore del 2025: “Ce ne sono stati davvero molti. Da una finale Mondiale che non mi sarei mai aspettata, l’oro in Coppa del Mondo al nastro a Milano. Quest’anno è stata veramente una botta di emozioni meravigliose che non dimenticherò mai”.

In generale: “Un anno di svolta della mia carriera, sono arrivati anche i risultati. Sono molto contenta e spero di poter dare sempre di più”.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LE PAROLE DI TARA DRAGAS