Tabellone WTA Ostrava 2026: Maria e Arango al via, occhi su Bartunkova

La WTA ritorna alla Ostrava Arena oltre tre anni dopo l’ultima volta, e lo fa con un WTA 250 che riunisce parecchio talento giovane ceco assieme a giocatrici d’esperienza. Ci si era lasciati con uno dei match più spettacolari del 2022, un Krejcikova-Swiatek vinto dalla ceca dopo una finale vissuta a suon di vincenti dalle due parti, ma quello era un WTA 500 che aveva visto vincere anche Aryna Sabalenka nel 2020 e Anett Kontaveit nel 2021.

Stavolta la numero 1 del seeding è l’esperta tedesca Tatjana Maria, mentre in basso la numero 2 è la colombiana Emiliana Arango. Come detto, però, questo è il torneo delle ceche di maggiore o minore prospettiva: in tabellone ci sono sei giocatrici di casa, ed eccetto Tereza Martincova, che ha 31 anni, per le altre non si va oltre i 23 di Vidmanova.

Occhi puntati soprattutto su Nikola Bartunkova, la diciottenne che ha sconvolto gli Australian Open battendo prima l’australiana Daria Kasatkina e poi la svizzera Belinda Bencic in quella che è stata forse la più bella storia del torneo in quel di Melbourne. Anche stavolta per lei tutto complicato contro la russa Anna Blinkova.

E di ceca ne arriverà almeno un’altra dal tabellone di qualificazione, ad aumentare il tasso di curiosità verso un’onda che continua sempre a produrre giocatrici di livello. Ma mai dimenticare altre figure di un certo livello, dalla britannica Katie Boulter all’americana Caty McNally.

TABELLONE WTA OSTRAVA 2026

Maria (GER) [1]-Bye

Klimovicova (POL)-Volynets (USA)

Parks (USA)-Grabher (AUT)

Avanesyan (ARM)-Uchijima (JPN) [7]

Sramkova (SVK) [4]-Qualificata

L. Fruhvirtova (CZE)-Qualificata

Havlickova (CZE) [WC]-Boulter (GBR)

Kraus (AUT)-Golubic (SUI) [5]

Udvardy (HUN)-Vidmanova (CZE) [WC]

Parry (FRA)-Dodin (FRA) [PR]

B. Fruhvirtova (CZE) [WC]-Qualificata

Bartunkova (CZE)-Blinkova (CZE) [3]

McNally (USA) [6]-Lamens (NED)

Galfi (HUN)-Martincova (CZE) [WC]

Korpatsch (GER)-Qualificata

Bye-Arango (COL) [2]