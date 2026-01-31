Tabellone WTA Cluj-Napoca 2026: Bronzetti unica italiana, ma è remake della finale 2025

Sesta edizione per il WTA 250 di Cluj-Napoca, alias Transylvania Open, che va in scena un anno dopo aver visto il ritiro dalle scene mondiali di Simona Halep, che aveva tentato un breve, ma decisamente infruttuoso rientro dopo la vicenda doping nella quale è rimasta coinvolta. Quest’anno sei le giocatrici di casa al via, anche se la stella è la britannica Emma Raducanu.

C’è anche Lucia Bronzetti al via: difende la finale dell’anno scorso. Il problema è che affronta colei che quell’ultimo atto l’ha vinto, Anastasia Potapova, che nel frattempo ha cambiato nazionalità sportiva passando, allo stato attuale delle cose, in quota Austria. Tutto considerato, è un bel problema per le ambizioni dell’azzurra di mantenere la top 100 a vista d’occhio.

Oltretutto, la zona di Bronzetti è forse la più ricca di figure note del tabellone: un eventuale secondo turno potrebbe avere il nome dell’ex numero 1 Karolina Pliskova, un quarto quello della rumena Sorana Cirstea. Si tratta del lato di tabellone con l’altra giocatrice di casa Jaqueline Cristian al via (certo, bisogna vedere quale versione della colombiana Camila Osorio si troverà davanti).

Quanto a Raducanu, avrà subito la belga Greet Minnen, calata rispetto ad anni fa, e un percorso che generalmente sembra fatto apposta per portarla verso le fasi finali del torneo. Presente nelle qualificazioni anche Lucrezia Stefanini, che qualora entrasse in tabellone potrebbe avere un mix di chance interessanti e altre meno gradite.

TABELLONE WTA CLUJ-NAPOCA 2026

Raducanu (GBR) [1]-Minnen (BEL)

Bertea (ROU) [WC]-Juvan (SLO)

Qualificata-Bogdan (ROU)

Bulgaru (ROU) [WC]-Danilovic (SRB) [7]

Xinyu Wang (CHN) [4]-Qualificata

Ruse (ROU)-Masarova (SUI)

Sherif (EGY)-Oliynykova (UKR)

Seidel (GER)-Bondar (HUN) [8]

Potapova (AUT) [5]-Bronzetti (ITA)

Ka. Pliskova (CZE) [WC]-Zakharova

Erjavec (SLO)-Qualificata

Rakhimova (UZB)-Cirstea (ROU) [3]

Ruzic (CRO) [6]-Yuan (CHN)

Sorribes Tormo (ESP) [PR]-Tomova (BUL)

Rakotomanga Rajaonah (FRA)-Qualificata

Osorio (COL)-Cristian (ROU) [2]