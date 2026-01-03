Tabellone WTA Auckland 2026: c’è Venus Williams con Cocciaretto dalle sue parti

Continua a rinnovarsi uno degli appuntamenti più tradizionali della storia in quota WTA, quello di Auckland: si tratta di un appuntamento che non manca dal 1956 e che ha visto gareggiare (e vincere) diverse campionesse Slam. Tra queste, nel 2015, una che non vuole arrendersi e resta ancora sui campi nel tentativo di offrire ancora qualcosa al grande pubblico.

Il nome, chiaramente, è quello di Venus Williams, che ha anche ricevuto una wild card per gli Australian Open. Per lei c’è subito la polacca Magda Linette, contro la quale peraltro due precedenti, entrambi favorevoli all’americana, ci sono anche e risalgono nell’uno e nell’altro caso al 2016.

Potenziale il confronto con Elisabetta Cocciaretto al secondo turno, a patto chiaramente che la marchigiana riesca a superare l’altra USA Alycia Parks. In questo caso non c’è alcun precedente, ma è chiaro che il 2026 per l’italiana rappresenta un anno nel quale sarà decisiva la ricerca di un recupero verso quella top 30 che aveva raggiunto prima dei problemi di metà 2024. Da allora a quelle vette non è mai più davvero riuscita a tornare.

Comanda il tabellone Elina Svitolina (con cui Venus Williams farà coppia in doppio): per l’ucraina subito la russa divenuta francese Varvara Gracheva e poi parecchi confronti complessi: la britannica Katie Boulter e l’indonesiana “Ash Barty-style” Janice Tjen. Dall’altra parte Emma Navarro: per l’americana subito l’incredibile storia di Francesca Jones, che ha dita in meno su tutti gli arti eppure è ai vertici del tennis.

TABELLONE WTA AUCKLAND 2026

Svitolina (UKR) [1]-Gracheva (FRA)

Boulter (GBR) [WC]-Qualificata

Barry (NZL) [WC]-Seidel (GER)

Kartal (GBR)-Tjen (INA) [6]

Jovic (USA) [3]-Qualificata

Udvardy (HUN)-Bejlek (CZE)

Qualificata-Qualificata

Qualificata-Stearns (USA) [8]

Linette (POL) [5]-V. Williams (USA) [WC]

Parks (USA)-Cocciaretto (ITA)

Osorio (COL)-Marcinko (CRO)

Vekic (CRO)-Eala (PHI) [4]

Xinyu Wang (CHN) [7]-McNally (USA)

Stephens (USA) [WC]-Zarazua (MEX)

Qualificata-Grabher (AUT)

Jones (GBR)-Navarro (USA) [2]