Tabellone Coppa d’Africa 2026: il calendario dagli ottavi alla finale, programma, orari, tv
Si è delineato il tabellone della Coppa d’Africa 2026: le migliori sedici Nazionali del Continente hanno superato la fase a gironi e si sono qualificate alla fase a eliminazione diretta, che incomincerà a partire dagli ottavi di finale. Il primo turno da dentro o fuori ci terrà compagnia dal 3 al 6 gennaio: due partite al giorno (ore 17.00 e ore 20.00 italiane) per conoscere quali saranno le magnifiche otto compagini che potranno proseguire la propria avventura in Marocco.
Il Marocco se la dovrà vedere contro la Tanzania (per la prima volta spintasi fino a questo punto della manifestazione), in palio l’incrocio contro il Sudafrica o il Camerun. Nella parte bassa del tabellone figura anche la quotatissima Nigeria, attesa dal Mozambico e poi eventualmente dalla vincente dello scontro tra l’Algeria e la Repubblica Democratica del Congo.
Nella parte alta, invece, spiccano Egitto e Costa d’Avorio, che sono in rotta di collisione ai quarti nel caso in cui riuscissero ad avere la meglio rispettivamente contro il Benin e il Burkina Faso. In quella zona del tabellone sono previsti anche Senegal-Sudan e Mali-Tunisia, con una potenziale outsider in semifinale.
I quarti di finale si giocheranno il 9-10 gennaio, le semifinali andranno in scena il 14 gennaio, la finale che assegnerà il titolo si disputerà domenica 18 gennaio. Di seguito il tabellone, il calendario, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Coppa d’Africa 2026. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sportitalia.
TABELLONE COPPA D’AFRICA 2026
Mali vs Tunisia
Senegal vs Sudan
Egitto vs Benin
Costa d’Avorio vs Burkina Faso
Sudafrica vs Camerun
Marocco vs Tanzania
Algeria vs Repubblica Democratica del Congo
Nigeria vs Mozambico
CALENDARIO COPPA D’AFRICA 2026
Sabato 3 gennaio
17.00 Senegal vs Sudan (a Tangeri)
20.00 Mali vs Tunisia (a Casablanca)
Domenica 4 gennaio
17.00 Marocco vs Tanzania (a Rabat)
20.00 Sudafrica vs Camerun (a Rabat)
Lunedì 5 gennaio
17.00 Egitto vs Benin (ad Agadir)
20.00 Nigeria vs Mozambico (a Fes)
Martedì 6 gennaio
17.00 Algeria vs Repubblica Democratica del Congo (a Rabat)
20.00 Costa d’Avorio vs Burkina Faso (a Marrakech)
Venerdì 9 gennaio
17.00 Quarto di finale 1: vincente Senegal-Sudan vs vincente Mali-Tunisia
20.00 Quarto di finale 2: vincente Marocco-Tanzania vs vincente Sudafrica-Camerun
Sabato 10 gennaio
17.00 Quarto di finale 3: vincente Algeria-RD Congo vs vincente Nigeria-Mozambico
20.00 Quarto di finale 4: vincente Egitto-Benin vs vincente Costa d’Avorio-Burkina Faso
Mercoledì 14 gennaio
18.00 Semifinale 1: vincente quarto di finale 1 vs vincente quarto di finale 4
21.00 Semifinale 2: vincente quarto di finale 2 vs vincente quarto di finale 3
Sabato 17 gennaio
17.00 Finale per il terzo posto
Domenica 18 gennaio
20.00 Finale Coppa d’Africa 2026
PROGRAMMA COPPA D’AFRICA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sportitalia, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: sportitalia.it, gratis.