Tabellone ATP Montpellier 2026: torna Flavio Cobolli, possibile derby con Nardi

Svelato nel primissimo pomeriggio il tabellone dell’ATP 250 di Montpellier, tra i pochi sopravvissuti della grande stagione indoor francese che ha spesso caratterizzato il circuito ATP. Si gioca qui dal 2010, quando ha preso in sostanza il posto di Lione, e nel 2023 il vincitore è stato Jannik Sinner, uno dei sei titolati Slam a portare a casa il trofeo insieme a Yannick Noah, John McEnroe, Pete Sampras (3 volte), Yevgeny Kafelnikov e Andy Roddick.

Quest’anno di italiani ce ne sono due. Flavio Cobolli debutterà direttamente al secondo turno, dato che le prime quattro teste di serie usufruiscono di un bye, e potrebbe subito ritrovarsi ad affrontare il derby con Luca Nardi, qualora il pesarese, oggi impegnato nelle semifinali del Challenger di Manama, in Bahrain, batta il georgiano Nikoloz Basilashvili (nessun precedente).

Nella parte alta del tabellone c’è Felix Auger-Aliassime, che è uscito subito (con ritiro) dagli Australian Open e che potrebbe trovarsi davanti uno Stan Wawrinka in versione tour d’addio, ma al tempo stesso molto determinato. Ancor più, ai quarti potrebbe avere Arthur Fils, con il francese che ritorna dopo i problemi che lo hanno tenuto fuori per praticamente tutta la seconda metà di 2025. A lui si può soltanto dire un grande bentornato.

Va detto che Auger-Aliassime difende, peraltro, il titolo, e potrebbe replicare la finale con l’americano Aleksandar Kovacevic in semifinale. Nell’altro lato, quello di Cobolli, viaggiano sia il polacco Hubert Hurkacz che il ceco Tomas Machac, assieme a un gran numero di mine vaganti tra le quali si rileva sempre il bombardiere Giovanni Mpetshi Perricard, che qui il servizio lo può far valere eccome.

TABELLONE ATP MONTPELLIER 2026

Auger-Aliassime (CAN) [1] [WC]-Bye

Medjedovic (SRB)-Wawrinka (SUI) [WC]

Qualificato-Qualificato

Royer (FRA)-Fils (FRA) [6]

Griekspoor (NED) [4]-Bye

Kecmanovic (SRB)-Carreno Busta (ESP)

Qualificato-Choinski (GBR)

McDonald (USA)-Kovacevic (USA) [8]

Humbert (FRA) [5]-van de Zandschulp (NED)

Martinez (ESP)-Mannarino (FRA)

Géa (FRA) [WC}-Mpetshi Perricard (FRA)

Bye-Machac (CZE) [3]

Hurkacz (POL) [7]-Qualificato

Bautista Agut (ESP)-O’Connell (AUS)

Basilashvili (GEO)-Nardi (ITA)

Bye-Cobolli (ITA) [2] [WC]