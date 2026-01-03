Tabellone ATP Hong Kong 2026: Musetti e Sonego subito su strade interessanti

Cominciano ad arrivare i primi tabelloni del 2026, o meglio riparte l’inevitabile processione dei sorteggi. Hong Kong non fa eccezione con il suo ATP 250, quello che segna anche il debutto di Lorenzo Musetti nella sua prima stagione da top ten della classifica mondiale alla fine di quella precedente.

Il toscano debutterà al secondo turno contro uno tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry (2-0 nei precedenti) e il francese Valentin Royer (scontro inedito). Complessivamente si tratta di un lato favorevole, con il russo Andrey Rublev potenzialmente dall’altra parte della rete in una semifinale mai raggiunta da Musetti nelle due precedenti partecipazioni.

Al via anche Lorenzo Sonego, che si trova nell’ultimo quarto di finale e che ha una bella chance di arrivare a giocarsi i quarti. Primo avversario il giovane giapponese Rei Sakamoto, già vincitore degli Australian Open juniores nel 2024 e in rampa di lancio; poi ci sarà uno tra l’argentino Francisco Comesaña e il cinese Juncheng Shang, in cerca di ritorno ad alti livelli (sono tutti confronti inediti per l’italiano). Eventualmente, poi, Bublik.

Il torneo, a ben vedere, ha una storia molto più ampia di quella che s’è vista dal ritorno nel circuito avvenuto nel 2024. Fino al 2002 era appuntamento fisso, con vincitori come Rod Laver, Ken Rosewall, Jimmy Connors, Ivan Lendl e poi ancora Pete Sampras, Michael Chang, Andre Agassi fino alle edizioni di Marcelo Rios e Juan Carlos Ferrero. Poi lo stop, il ritorno della WTA (con Jelena Jankovic e Caroline Wozniacki nell’albo d’oro), quindi l’approdo anche dell’ATP.

TABELLONE ATP HONG KONG 2026

Musetti (ITA) [1]-Bye

Etcheverry (ARG)-Royer (FRA)

Wong (HKG) [WC]-Navone (ARG)

de Jong (NED)-Diallo (CAN) [6]

Rublev [3]-Bye

Wu (CHN) [WC]-Marozsan (HUN)

Cilic (CRO)-Mannarino (FRA)

Dzumhur (BIH)-Borges (POR) [8]

Muller (FRA) [7]-Kecmanovic (SRB)

Qualificato-Giron (USA)

Qualificato-Qualificato

Bye-Khachanov [4]

Sonego (ITA) [5]-Sakamoto (JPN)

Shang (CHN) [WC]-Comesaña (ARG)

Qualificato-van de Zandschulp (NED)

Bye-Bublik (KAZ) [2]