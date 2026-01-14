Svolta per Lara Della Mea: entra tra le prime 15 nella WCSL di slalom. Cambia tutto per il pettorale

Lara Della Mea ha inanellato una serie di buone prestazioni negli slalom della Coppa del Mondo di sci alpino: due top-10 (sesta a Kranjska Gora e ottava a Courchevel) e l’undicesimo posto di Flachau hanno evidenziato l’ottima caratura tecnica dell’azzurra, che annovera anche la diciottesima piazza di Gurgl e un paio di 23mi posti (a Semmering e Copper Mountain). Il tutto accompagnato anche dagli ottimi riscontri conseguiti in gigante (quattro top-10 di fila, con tanto di settima piazza a Semmering).

La 27enne è così riuscita a risalire nella WCSL List, la graduatoria che contribuisce ad assegnare i pettorali di partenza: le prime sette classificate beneficiano di un numero tra 1 e 7 (estratto a sorte), mentre le atlete tra l’ottavo e il quindicesimo posto vengono sorteggiati tra 8 e 15. Dopo la nottura in Austria, Lara Della Mea si è issata al 16mo posto con 143 punti, ma l’ingresso nella top-15 è effettivo a causa dell’infortunio dell’austriaca Katharina Liensberger (nona con 323 punti, stagione finita in anticipo).

Si tratta di una novità importantissima, perché ora Lara Della Mea potrà presentarsi al cancelletto di partenza con un pettorale tra 8 e 15 (anche se per la prossima occasione il secondo sottogruppo dovrebbe essere allargato visto il pari merito tra la nostra portacolori e la francese Marion Chevrier, dunque l’azzurra dovrebbe pescare tra 8 e 16): se la fortuna la assisterà, scenderà su una pista non così rovinata e dunque con più possibilità di ottenere dei riscontri di lusso.

Il prossimo slalom andrà in scena domenica 25 gennaio a Spindleruv Mlyn (Cechia): sarà l’ultima prova tra i pali stretti prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dunque l’azzurra sarà chiamata a difendere il proprio status per meritarsi un bel pettorale in occasione della gara a cinque cerchi.