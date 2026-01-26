SUPERSONICO! Lorenzo Musetti travolge Fritz e sfiderà Djokovic ai quarti degli Australian Open!

Benvenuti al Lorenzo Musetti Show! Al termine di una prestazione meravigliosa il numero cinque del mondo si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open 2026. Una partita perfetta quella del toscano, che ha superato in tre set l’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-2 7-5 6-4 dopo due ore e minuti di gioco. Adesso ci sarà la super sfida con Novak Djokovic, che ha vinto per dieci volte in carriera lo Slam australiano e che è approdato ai quarti senza nemmeno giocare, visto che ha usufruito del ritiro del ceco Jakub Mensik.

Con questa vittoria Musetti ha raggiunto i quarti di finale almeno una volta in tutti gli Slam. Proprio a Melbourne finora l’azzurro non era mai riuscito ad esprimersi al meglio e non si era mai spinto oltre il terzo turno. Questo però è un nuovo Musetti, decisamente più consapevole dei propri mezzi tecnici e fisici. L’Italia può davvero sognare, perchè sicuramente saranno due gli azzurri tra i migliori otto in Australia, visto che più tardi nella mattinata ci sarà il derby tra Jannik Sinner e Luciano Darderi, sperando di vederne un altro in semifinale.

Un rendimento eccezionale con il servizio per Musetti, che ha messo a segno 13 ace contro i 10 dell’americano e vinto l’84% dei punti quando ha servito la prima ed il 69% con la seconda. Sono stati 33 i vincenti da parte del numero cinque del mondo rispetto ai 23 di Fritz, che ha commesso più errori non forzati (34 contro 24).

Musetti si trova subito nel primo game al servizio ad affrontare una palla break, ma annulla tutto con un bel rovescio. Nel game successivo è l’azzurro poi a procurarsi ben tre palle break, ma Fritz si aggrappa alla prima e tiene un delicato turno di servizio. Il break è comunque nell’aria per il toscano ed arriva nel quinto game, con Musetti che si costruisce il punto con il rovescio e poi chiude con un facile smash a rimbalzo. Il numero cinque del mondo ha il pieno controllo della partita, con Fritz che fatica a scambiare. Un nuovo break arriva nel settimo gioco, con l’americano tradito dal dritto che finisce sul nastro. Musetti chiude così sul 6-2 un primo set giocato davvero bene.

Anche nel secondo set il primo a dover affrontare palla break è ancora Musetti, che nel quarto game rimedia al doppio fallo precedente con una gran prima esterna. Nel gioco successivo è Fritz a cancellare una palla break all’azzurro anche con lui con un’ottima prima di servizio. Si procede seguendo l’andamento dei turni in battuta e sembra un set pronto a finire al tie-break, ma Musetti non è di questa idea. Nell’undicesimo game il toscano vola sullo 0-40 dopo un dritto meraviglioso che lascia immobile Fritz e poi chiude il game con un passante di rovescio meraviglioso. L’azzurro è in piena fiducia e tiene anche a zero il game successivo, chiudendo addirittura con due ace il set sul 7-5.

Sulla scia del momento positivo, Musetti parte fortissimo anche nel terzo set e prosegue nella striscia di punti consecutivi, portandosi ancora sullo 0-40. Fritz vince finalmente un punto, ma poi il dritto lo tradisce e così Musetti si porta subito avanti di un break. Un vantaggio che il tennista toscano conserva con autorità, non lasciando davvero possibilità di replica a Fritz. Avanti 5-4 e con la possibilità di servire per il match, Musetti è glaciale e con tre palle corte nel game va a chiudere sul 6-4, staccando il biglietto per i suoi primi quarti di finale della carriera a Melbourne.