Superlega, Perugia sbanca Civitanova! Monza ferma la corsa di Modena

La 6ª giornata di ritorno della SuperLega ribadisce valori e gerarchie del campionato, tra conferme attese e segnali significativi. Trento torna dominante alla BTS Arena con una prova autoritaria contro Milano, mentre Perugia manda un messaggio forte espugnando Civitanova con continuità e solidità. Piacenza rispetta il pronostico davanti al proprio pubblico, gestendo con lucidità i momenti chiave del match, e Monza firma il colpo a sorpresa contro Modena, dimostrando carattere e freddezza nei finali. Un turno che pesa nella corsa ai playoff e nella definizione degli equilibri stagionali.

L’Itas Trentino torna a dettare legge alla BTS Arena e supera nettamente Allianz Milano per 3-0 (25-18, 25-22, 25-17) nella 6ª giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca 2025/2026, chiudendo la gara in 1’13’’ con una prestazione solida e continua. La squadra di casa parte forte sin dall’avvio del primo set, scavando subito un solco importante grazie a un servizio incisivo e a una fase break molto efficace. Milano fatica a trovare continuità in attacco e Trento, trascinata dalla qualità di Michieletto e dalla concretezza di Faure, gestisce senza affanni il vantaggio fino al 25-18 finale.

Nel secondo parziale Allianz prova a restare agganciata al match, ma Trento mantiene sempre il controllo del gioco. Dopo il 16-12 di metà set, i padroni di casa accelerano nuovamente con ordine in cambio palla e una difesa attenta, resistendo al tentativo di rientro ospite e chiudendo 25-22. Il terzo set è il più netto: Trento prende subito il largo (16-8) e non si volta più indietro. Milano cala alla distanza, pagando una ricezione poco stabile e percentuali offensive insufficienti, mentre i gialloblù amministrano con sicurezza fino al definitivo 25-17. Dal punto di vista individuale spiccano i 17 punti di Faure, ben supportato da Michieletto (12) e Ramon (10), mentre a muro e in difesa Trento fa la differenza nei momenti chiave. Milano, nonostante i 14 punti di Reggers, non riesce mai a riaprire realmente la partita.

Al termine di una sfida intensa e a tratti spettacolare, Sir Susa Scai Perugia espugna l’Eurosuole Forum superando Cucine Lube Civitanova per 3-1 nella 6ª giornata di ritorno della Regular Season di SuperLega Credem Banca. I marchigiani provano a restare aggrappati al match, ma la maggiore continuità e solidità degli umbri fanno la differenza nei momenti chiave.

Avvio di gara subito favorevole a Perugia, che nel primo set prende margine grazie a un servizio incisivo e a un attacco più fluido, chiudendo 25-17 senza particolari affanni. Copione simile anche nel secondo parziale, dove la Lube fatica a trovare ritmo in cambio palla e subisce ancora l’organizzazione ospite: 25-19 e 0-2.

Nel terzo set Civitanova reagisce con orgoglio. Nikolov e Bottolo alzano il livello offensivo, il muro biancorosso cresce e il finale punto a punto premia i padroni di casa, capaci di imporsi 25-22 e riaprire la sfida. L’illusione però dura poco. Nel quarto set Perugia torna a spingere fin dai primi scambi, scappa subito sul 9-16 e controlla fino al definitivo 25-14, chiudendo il match in 1 ora e 44 minuti.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza rispetta il pronostico e supera Yuasa Battery Grottazzolina con un secco 3-0 al PalaBancaSport, nella 6ª giornata di ritorno di SuperLega. Gara senza storia nel punteggio, ma con due set finali più combattuti, chiusi dai padroni di casa con maggiore lucidità nei momenti caldi.

Partenza a razzo di Piacenza nel primo parziale: pressione costante al servizio, muro attento e attacco che viaggia ad alta percentuale. I biancorossi scappano subito via (16-8, poi 21-11) e archiviano 25-13 in appena 18 minuti. Nel secondo set Grottazzolina cresce e prova a cambiare inerzia, arrivando anche avanti nel cuore del parziale (13-16, 18-21), trascinata dalle soluzioni offensive di Magalini e Golzadeh. Piacenza però non si scompone: rientra punto su punto e piazza lo strappo decisivo nel finale, chiudendo 25-23.

Equilibrio anche nel terzo, con gli ospiti capaci di restare agganciati fino al 21-18. Ancora una volta, però, la Gas Sales trova le giocate giuste nel momento chiave e mette il sigillo sul match con il 25-22 che vale il 3-0 in 1 ora e 15 minuti. Tra i protagonisti, spiccano le prove in attacco di Mandiraci (15 punti), Bovolenta (14) e Bergmann (15), mentre per Grottazzolina i migliori terminali sono Magalini (12) e Golzadeh (11).

Vittoria netta e a sorpresa per il Vero Volley Monza, che supera la Valsa Group Modena per 3-0 all’OpiquadArena nella 6ª giornata di ritorno della Regular Season di SuperLega Credem Banca. Il risultato finale non racconta fino in fondo una gara combattuta soprattutto nei primi due set, dove Monza ha saputo mostrare grande solidità mentale nei momenti decisivi.

Il primo parziale è una vera maratona: Modena conduce a lungo, ma Monza resta sempre agganciata al set, annulla diverse palle set e, dopo una lunga serie di scambi ad alta tensione, riesce a imporsi ai vantaggi 33-31, girando immediatamente l’inerzia dell’incontro. Anche nel secondo set gli ospiti partono meglio (10-16), ma la formazione brianzola cresce al servizio e a muro, ricuce lo strappo e piazza il sorpasso nel finale, chiudendo ancora con lucidità 25-23.

Colpo psicologico decisivo per Monza, che nel terzo parziale gioca con maggiore scioltezza. L’equilibrio dura fino al 21-19, poi i padroni di casa trovano l’allungo conclusivo e sigillano il match 25-21, chiudendo la gara in 1 ora e 34 minuti. Successo importante per Monza, che conferma solidità e capacità di soffrire, mentre Modena paga le occasioni mancate nei momenti chiave dei primi due set.