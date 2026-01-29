Superbike, Nicolò Bulega svetta nel Day-2 dei test di Portimao dominati dalla pioggia

Si chiudono, tra tanta pioggia, i test pre-stagionali dedicati alla Superbike di Portimao (Portogallo). Sullo splendido tracciato lusitano, dopo un Day-1 funestato dalle precipitazioni, anche nella giornata odierna i lavori sono stati complicati dall’asfalto bagnato, che non ha permesso ai piloti di spingere al massimo e, soprattutto, ha drasticamente ridotto il numero dei giri effettuati.

Nicolò Bulega (Ducati Aruba) ha concluso la giornata in vetta con il tempo di 1:59.144 con appena 18 tornate completate. Alle sue spalle, a soli 39 millesimi, il suo compagno di team, lo spagnolo Iker Lecuona (Ducati Aruba) in 1:59.183 con 35 giri all’attivo. Dalla terza posizione del britannico Jake Dixon (Honda HRC) si passa il muro dei 2 minuti. Il pilota inglese (con soli 9 giri conclusi), infatti, fa segnare un 2:00.111 a 967 millesimi dalla vetta. Con la seconda moto lo stesso Jake Dixon ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 2:00.204.

Quinta posizione per il nostro Alberto Surra (Ducati Motocorsa) in 2:00.757 a 1.613 da Bulega in 40 giri. In sesta posizione la BMW del Team ERC in 2:00.867, settimo Cameron Beaubier (Ducati Warhorse) in 2:01.250 a 2.106. Ottavo crono per Lorenzo Baldassarri (Ducati Team GoEleven) in 2:01.610 a 2.466, quindi 12° Yari Montella (Ducati Barni) a 5.298.

Con questa sessione, dunque, si è conclusa la parentesi di Portimao dei test pre-stagionali della Superbike. Si tornerà in azione a Phillip Island il 16 e 17 febbraio, a pochi giorni dal via ufficiale del campionato che avverrà con il Gran Premio d’Australia del 20-22 febbraio.