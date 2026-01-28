Superbike, maltempo su Portimao. Gerloff il più veloce in una giornata di test con poco da dire

La Superbike fa ancora i conti con uno degli inverni più difficili di sempre. Anche la seconda settimana di test, questa settimana in scena a Portimao, si è infatti aperta nel segno del maltempo. E non un maltempo qualsiasi. Nella notte infatti il Paese è stato attraversato dalla tempesta Ingrid, che ha provocato consistenti rovesci compromettendo così il programma dei piloti coinvolti.

Nella mattina infatti malgrado l’assenza di pioggia praticamente tutti i centauri hanno preferito rimanere fermi ai box, complici anche delle forti raffiche di vento ed una pista ancora bagnatissima. L’azione è più che altro stata alternata dalla presenza di alcuni collaudatori che hanno sfidato le condizioni proibitive per prendere il polso al circuito.

Qualcosa si è mosso intorno alle 14:00 italiane (le 15:00 in Portogallo) per merito di Garrett Gerloff (Kawasaki), il quale ha segnato il tempo di 1’46’’262 staccando di un secondo Alberto Surra, rookie in forza alla Ducati V4 R. Più indietro invece Lorenzo Baldassarri (Go Eleven), attardo di quattro secondi dal primo della classe.

Prima che la pioggia si presentasse nuovamente aveva provato a girare anche Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team), il quale però non ha effettuato nessun tempo cronometrato. Fermo invece l’atteso Nicolò Bulega (Aruba.it Racing), così come il compagno Iker Lecuona ed altri grandi protagonisti come i due piloti del team Barni e la truppa Yamaha.