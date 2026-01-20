Superbike, Andrea Iannone non sarà ai test di Jerez. Forfait anche in Australia

Ancora poche ore e si alzerà il sipario in quel di Jerez de La Frontera, iconico circuito spagnolo che sarà domani teatro dei primi test validi per il Mondiale 2026 di Superbike per due giornate di lavoro particolarmente intensi. Sarà prevista la presenza della maggior parte dei centauri in lizza, con fari puntati chiaramente su Nicolò Bulega, primo pilota del team Aruba.it Racing Ducati e motivatissimo a conquistare il primo titolo della carriera. Con lui, è doveroso ricordarlo, ci sarà anche Iker Lecuona, neo acquisto della rossa.

Ma tra i tanti piloti- vedi gli Alvaro Bautista, i Sam Lowes e gli altri – non potrà essere della partita Andrea Iannone. L’abruzzese infatti, in forza al team Cainam, non solo salterà il test, ma darà forfait per il primo appuntamento del Mondiale, pianificato in quel di Phillip Island (Australia) dal 20 al 22 febbraio.

Le motivazioni non sono legate a dei problemi di natura fisica, bensì a situazioni burocratiche ed organizzative della scuderia. Le difficoltà, secondo quanto raccolto dalla testata internazionale GPOne, sarebbero legate agli ordini delle moto, all’allestimento, al carnet ed alla spedizione del materiale.

Non ci sono ancora particolari indicazioni circa il debutto di “The maniac”, anche se con molta probabilità il fine settimana da segnare in calendario potrebbe essere quello del 27-29 marzo a Portimao.