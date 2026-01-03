Super Diop trascina Cuneo nell’anticipo della 18ma di A1: Perugia al tappeto in casa e piemontesi vicine alla salvezza

Colpo pesantissimo in chiave salvezza per Honda Cuneo Granda Volley, che espugna il Pala Barton Energy superando 0-3 la Bartoccini-Mc Restauri Perugia nella sfida della 18ª giornata di Serie A1 femminile. Tre punti di enorme valore per la formazione piemontese, che sale così a quota 20 in classifica, avvicinando in maniera concreta l’obiettivo salvezza, mentre Perugia, con la nuova alzatrice Giulia Gennari in regia, resta ferma a 12 punti, pienamente coinvolta nella lotta per evitare la retrocessione.

La partita si indirizza fin dal primo set, giocato sul filo dell’equilibrio ma risolto nei momenti chiave dalla maggiore freddezza di Cuneo. Dopo continui cambi di fronte e un lungo punto a punto, le ospiti sfruttano alcuni errori umbri e la solidità a muro per chiudere 25-22, dando un primo segnale di forza mentale. Decisivi, nel finale, alcuni palloni pesanti gestiti con lucidità e la capacità di capitalizzare ogni minima occasione concessa.

Il secondo parziale è il vero spartiacque del match. Perugia prova a reagire ma spreca un vantaggio che sembrava incolmabile sul 22-17, e quando la tensione sale emergono i limiti delle padrone di casa. Cuneo resta compatta, trova soluzioni efficaci in attacco e, soprattutto, continua a mettere pressione dalla linea dei nove metri. Il set si chiude 28-30, lasciando Perugia con il rammarico di non aver sfruttato le chance avute e consegnando alle piemontesi un vantaggio psicologico enorme.

Nel terzo set la gara segue un copione simile: equilibrio prolungato, scambi intensi e difese protagoniste. Perugia prova a riaprire il match con due tentativi di fuga sul 12-8 e sul 19-16, ma Cuneo non concede cali di concentrazione. Ancora una volta il finale premia le ospiti, più ordinate e ciniche, che chiudono 28-26, completando uno 0-3 che pesa tantissimo sulla classifica.

A fare la differenza sono soprattutto i numeri: otto ace complessivi per Cuneo, capaci di mandare spesso fuori ritmo la ricezione perugina, e una prestazione offensiva di altissimo livello di Binto Diop, autentica trascinatrice dell’incontro e riferimento costante nei momenti decisivi. Perugia paga invece troppi passaggi a vuoto e l’incapacità di chiudere i set quando ne ha avuto l’opportunità.

In casa Perugia 15 punti di Markovic, 14 di Gardini e 7 per Mazzaro. Per la formazione ospite spiccano i 26 punti di una implacabile Diop, ma in doppia cifra anche Keene e Pucelj, con 11 punti, 10 per Cecconelli e 9 per Pritchard.