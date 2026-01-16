Su che canale vedere in tv Sinner agli Australian Open 2026: obbligo di abbonamento, ma in caso di semifinale e finale…

Per vedere Sinner agli Australian Open di tennis occorrerà fare un abbonamento a discovery+ (proprietaria dei canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD), o a DAZN, che però trasmetterà le gare visibili solo su questi due canali appena citati. Niente trasmissione in chiaro, anche se una piccola speranza potrebbe esserci per semifinali e finale.

L’effetto Sinner, che ha reso nazionalpopolare anche il tennis, ha portato all’inserimento di alcuni eventi nella lista delle manifestazioni che dovranno essere trasmesse in chiaro per legge: l’elenco dell’AGCOM, che comprende gli eventi di rilevanza nazionale, si è ampliato di recente.

Fino alla stagione 2025, infatti, per quanto concerne il tennis, l’elenco di eventi da trasmettere in chiaro comprendeva, in caso di presenza di atleti italiani, la semifinale e la finale della Coppa Davis, della Billie Jean King Cup e degli Internazionali d’Italia.

A questi eventi sono stati aggiunti semifinale e finale della United Cup, dei 4 tornei del Grand Slam, dei tornei di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000, delle ATP Finals e delle WTA Finals: il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, però, entrerà in vigore soltanto alla scadenza dei contratti in essere.

Gli Australian Open saranno trasmessi da Discovery fino al 2031: non vi sarà l’obbligo, dunque, per legge, di trasmettere già nel 2026 l’evento in diretta in chiaro, ma la richiesta sempre crescente di tennis in tv potrebbe spingere il broadcast detentore dei diritti a mandare in differita gli ultimi due turni.