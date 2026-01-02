Su che canale vedere in tv Italia-Svizzera, United Cup 2026: orari singolari e doppio, programma, streaming

La tensione sale, l’adrenalina aumenta e i giocatori non vedono l’ora di scendere in campo per l’esordio ufficiale nella competizione. Nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone C della United Cup, l’inizio del tie è previsto alle 10:00 italiane, l’Italia affronta la Svizzera alla RAC Arena di Perth nella sessione serale di domenica 4 gennaio.

Ad aprire il programma sarà il match di singolare femminile tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic. La numero otto WTA affronta quello che potrebbe rappresentare lo snodo chiave della sfida contro una rivale che ha saputo riproporsi ad ottimi livelli dopo la pausa per la maternità e con cui il bilancio dei precedenti è sul 2-2.

A seguire Flavio Cobolli entrerà in campo contro Stan Wawrinka. La maestosa prestazione offerta nella vittoriosa Final Eight di Coppa Davis rappresenta una tappa fondamentale nella crescita di un giocatore che vuole puntare ancora più in alto e per farlo ha bisogno di confermare e consolidare gli enormi progressi compiuti lo scorso anno. L’elvetico, ormai sempre più prossimo al ritiro definitivo dall’attività agonistica, è giocatore di talento cristallino in grado di regalare colpi sopraffini con il suo delizioso rovescio ad una mano.

In chiusura si svolgerà il match di doppio misto nel quale entreranno in campo Andrea Vavassori e Sara Errani. Da capire quale sarà la composizione della coppia avversaria, probabile il doppio impegno per Bencic e Wawrinka, e il peso eventuale dell’incontro sull’andamento complessivo della sfida.

Italia-Svizzera della United Cup 2026 di tennis sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su SuperTenniX, sul sito supertennis.tv e su Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dei match.

CALENDARIO UNITED CUP 2026

Domenica 4 gennaio – RAC Arena di Perth

Gruppo C: Italia-Svizzera

Dalle ore 10.00 italiane

Jasmine Paolini-Belinda Bencic – Diretta tv su SuperTennis HD

A seguire

Flavio Cobolli-Stan Wawrinka – Diretta tv su SuperTennis HD

A seguire

Sara Errani/Andrea Vavassori-Belinda Bencic/Stan Wawrinka – Diretta tv su SuperTennis HD

PROGRAMMA UNITED CUP 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD

Diretta streaming: SuperTenniX, supertennis.tv, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport