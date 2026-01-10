Pattinaggio Artistico
Su che canale vedere il Bol on Ice 2026 stasera in tv: orario e programma, c’è Carolina Kostner
Tutto pronto per uno degli appuntamenti invernali più apprezzati dagli amanti del pattinaggio a tutto fondo. Questa sera infatti andrà in scena il Bol on Ice 2026, tradizionale show sul ghiaccio quest’anno in scena presso l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno con il particolare format a cast “misto” che vede affiancare non solo le stelle provenienti dal mondo della figura, a anche tanti Campioni a rotelle “trasferiti” sulle lame per una sera.
Considerati gli imminenti Campionati Europei, al via la prossima settimana, mancheranno all’appello tanti rappresentati della Nazionale azzurra che, di solito, amano popolare il cost dell’evento bolognese. Lo spettacolo sarà tuttavia garantito da tanti altri profili, tra cui spicca quello dell’immortale Carolina Kostner, chiamata a meravigliare il pubblico emiliano in attesa di seguire le gesta del suo allievo Yuma Kagiyama alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Prevista anche la partecipazione di alcuni atleti russi, come ad esempio la meravigliosa coppia d’artistico formata da Aleksandr Boikova-Dmitrii Kozlovskii, reduci da una straordinaria gara scolta ai Campionati Nazionali, dove hanno battuto Mishina-Galliamov.
Di seguito tutte le informazioni per seguire il Bol on Ice in tv e streaming. La copertura sarà garantita dalla RAI, con una trasmissione in diretta streaming su RAI Play 1. Il canale RAI Sport+HD trasmetterà invece l’evento in differita domenica 11 gennaio alle ore 9:00
BOL ON ICE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta TV: non prevista, garantita copertura in differita domenica 11 gennaio (ore 9:00)
Direttta Streming: Rai Play Sport 1