Strapotere di Mikaela Shiffrin nello slalom di Spindleruv Mlyn 2026: già sua anche la coppa di specialità

Mikaela Shiffrin e poi il resto del mondo. Quello che è andato in scena nello slalom di Spindleruv Mlyn è una dimostrazione di dominio che solo la campionessa americana riesce ad avere in tutta la Coppa del Mondo. Semplicemente di un’altra categoria la nativa di Vail, che conquista così la sua nona coppa di slalom, prima atleta di sempre a conquistare un tale numero di sfere di cristallo in una singola specialità.

I numero sono semplicemente impressionanti, visto che si tratta della vittoria numero 108 in Coppa del Mondo, la settantunesima in slalom e soprattutto si tratta del podio numero 97 tra i rapid gates. Non potrà toccare la tripla cifra in questa stagione, visto che mancano solo due gare alla fine, ma ormai questo incredibile traguardo è sempre più vicino.

Sulla gara c’è veramente poco da dire, visto che Shiffrin ha chiuso con il miglior tempo sia nella prima sia nella seconda manche. Con la tracciatura odierna e su questo tipo di tracciati, dove può scatenare tutta la sua potenza e velocità, Shiffrin non ha la minima rivale e i distacchi dimostrano questa incredibile supremazia.

Alle sue spalle, “prima delle altre” ha concluso la svizzera Camilla Rast, ma attarda di oltre un secondo e mezzo (+1.67). L’elvetica resta comunque l’unica ad aver battuto Shiffrin in stagione e sicuramente la rivale più accreditata per la gara olimpica a Cortina. Sul podio ci sale anche la tedesca Emma Aicher, ma il suo ritardo addirittura sale sopra i due secondi (+2.18).

Bella rimonta dell’austriaca Katharina Truppe, che recupera cinque posizioni e termina al quarto posto (+2.21). Alle sue spalle la svizzera Wendy Holdener (+2.35), che era seconda al termine della prima manche. Sesta la svedese Anna Swenn Larsson (+2.43) davanti alla connazionale Cornelia Oehlund e all’austriaca Katharina Huber, entrambe appaiate al settimo posto (+2.91). Nona un’altra svedese, Sara Hector (+3.56), mentre completa la Top-10 la tedesca Lena Duerr (+3.68).

Erano solamente due le azzurre qualificate per la seconda manche. Emilia Mondinelli recupera dieci posizioni e centra il miglior risultato della carriera, concludendo ventesima (+4.93). Ventisettesima, invece, Martina Peterlini (+5.79). Da segnalare la mancata qualificazione di Lara Della Mea, che non ha mai trovato il ritmo giusto nella prima manche, finendo al 33° posto. Peccato per Giada D’Antonio, che ha mancato l’accesso alla seconda manche per un solo centesimo.

Shiffrin ha vinto come detto la classifica di specialità portandosi a 780 punti davanti alle svizzera Rast (492) e Holdener (358). L’americana si è portata poi a quota 1133 punti nella classifica generale, distanziando ulteriormente sempre Camille Rast (963) e la tedesca Emma Aicher (684).