Startlist staffetta femminile biathlon Ruhpolding 2026: orario, tv, streaming, quartetti in gara
Mercoledì 14 gennaio (ore 14.30) si disputerà la staffetta femminile di Ruhpolding, evento valido per la Coppa del Mondo di biathlon. Inizia il lungo fine settimana nella località tedesca con una tradizionale prova a squadre di genere: quattro frazioni da sei chilometri e due passaggi al poligono (una serie a terra e una in piedi), tre ricariche a disposizione per ogni serie al tiro, ogni errore successivo si pagherà con un giro di penalità.
Dopo aver saltato il weekend di Oberhof, torneranno in scena Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi: l’Italia tornerà così ad avere a disposizione le sue due stelle, inserite rispettivamente in seconda e in quarta frazione. Al lancio verrà proposta Hannah Auchentaller, mentre la terza azzurra in gara sarà Michela Carrara.
Si preannuncia una battaglia apertissima per il podio con in prima fila la Francia di Jeanmonnot e Simon, la Svezia delle sorelle Oeberg, la Norvegia di Knotten e Johansen, la Germania di Preuss. Il quartetto tricolore ha tutte le carte in regola per puntare a un risultato di lusso dopo il secondo posto conseguito a Oestersund all’inizio della stagione.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della staffetta femminile di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN.
CALENDARIO STAFFETTA FEMMINILE A RUHPOLDING
Mercoledì 14 gennaio
Ore 14.30 Staffetta femminile a Ruhpolding – Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN
PROGRAMMA STAFFETTA RUHPOLDING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST STAFFETTA FEMMINILE OBERHOF A RUHPOLDING
FRA – FRANCIA
1-1 r JEANMONNOT Lou
1-2 g MICHELON Oceane
1-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine
1-4 b SIMON Julia
2 SWE – SWEZIA
2-1 r SKOTTHEIM Johanna
2-2 g GESTBLOM Linn
2-3 y OEBERG Elvira
2-4 b OEBERG Hanna
3 NOR – NORVEGIA
3-1 r JOHANSEN Marthe Krakstad
3-2 g ARNEKLEIV Juni
3-3 y KNOTTEN Karoline Offigstad
3-4 b KIRKEEIDE Maren
4 GER – GERMANIA
4-1 r VOIGT Vanessa
4-2 g TANNHEIMER Julia
4-3 y HETTICH-WALZ Janina
4-4 b PREUSS Franziska
5 FIN – FINLANDIA
5-1 r HAMALAINEN Inka
5-2 g LEINAMO Sonja
5-3 y LEHTONEN Venla
5-4 b MINKKINEN Suvi
6 ITA – ITALIA
6-1 r AUCHENTALLER Hannah
6-2 g WIERER Dorothea
6-3 y CARRARA Michela
6-4 b VITTOZZI Lisa
7 CZE – CECHIA
7-1 r JISLOVA Jessica
7-2 g CHARVATOVA Lucie
7-3 y VOBORNIKOVA Tereza
7-4 b VINKLARKOVA Tereza
8 AUT – AUSTRIA
8-1 r GANDLER Anna
8-2 g HAUSER Lisa Theresa
8-3 y ANDEXER Anna
8-4 b JUPPE Anna
9 SVK – SLOVACCHIA
9-1 r REMENOVA Zuzana
9-2 g KUZMINA Anastasiya
9-3 y REMENOVA Maria
9-4 b BATOVSKA FIALKOVA Paulina
10 SUI – SVIZZERA
10-1 r MEIER Lea
10-2 g BASERGA Amy
10-3 y GASPARIN Aita
10-4 b HAECKI-GROSS Lena
11 USA – USA
11-1 r IRWIN Deedra
11-2 g REID Joanne
11-3 y ANDERSON Luci
11-4 b FREED Margie
12 POL – POLONIA
12-1 r HOJNISZ-STAREGA Monika
12-2 g ZUK Kamila
12-3 y SIDOROWICZ Natalia
12-4 b JAKIELA Joanna
13 SLO – SLOVENIA
13-1 r REPINC Lena
13-2 g LAMPIC Anamarija
13-3 y KLEMENCIC Polona
13-4 b KLEMENCIC Ziva
14 BUL – BULGARIA
14-1 r DIMITROVA Valentina
14-2 g TODOROVA Milena
14-3 y ZDRAVKOVA Maria
14-4 b HRISTOVA Lora
15 UKR – UCRAINA
15-1 r DMYTRENKO Khrystyna
15-2 g CHALYK Daryna
15-3 y DMYTRENKO Valeriia
15-4 b HORODNA Olena
16 LAT – LETTONIA
16-1 r BULINA Sanita
16-2 g BENDIKA Baiba
16-3 y SABULE Annija
16-4 b BULINA Sandra
17 EST – ESTONIA
17-1 r KUELM Susan
17-2 g ERMITS Regina
17-3 y TALIHAERM Johanna
17-4 b RAJANDO Emma Roberta
18 CAN – CANADA
18-1 r ROUSSEAU Shilo
18-2 g PARADIS Pascale
18-3 y PEIFFER Benita
18-4 b MOSER Nadia
19 KAZ – KAZAKHSTAN
19-1 r GENEVA Milana
19-2 g KLIMINA Darya
19-3 y YEGOROVA Polina
19-4 b SKRIPKINA Alina