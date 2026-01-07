Biathlon
Startlist sprint maschile Oberhof 2026: orario, programma, tv, streaming
Giovedì 8 gennaio (ore 11.30) andrà in scena la sprint maschile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Il massimo circuito internazionale itinerante tornerà in scena dopo la pausa per le festività natalizie e si ripartirà con la gara veloce: 10 km sugli sci di fondo e un paio di passaggi al poligono (una serie in piedi e una a terra), ogni errore comporterà un giro di penalità e i distacchi accumulati al traguardo verranno presi in considerazione per l’inseguimento di sabato.
L’Italia sognerà in grande con Tommaso Giacomel dopo gli eccellenti risultati conseguiti nella prima parte della stagione. L’azzurro ingaggerà una bella sfida con il francese Eric Perrot, lo svedese Sebastian Samuelsson, il norvegese Vetle Christiansen, cercando di approfittare dell’assenza dell’altro scandinavo Johan-Olav Botn (leader della classifica generale).
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist della sprint maschile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SPRINT MASCHILE A OBERHOF
Giovedì 8 gennaio
Ore 11.30 Sprint maschile a Oberhof – Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN
PROGRAMMA SPRINT MASCHILE OBERHOF: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SPRINT MASCHILE A OBERHOF
1 BAKKEN Sivert Guttorm † NOR 1998 11:30:00
2 BIRKENTALS Renars LAT 2001 11:30:30 1
3 KULBIN Jakob EST 2005 11:31:00
4 LANGER Thierry BEL 1991 11:31:30
5 ZOBEL David GER 1996 11:32:00
6 HARJULA Tuomas FIN 1998 11:32:30
7 VIDMAR Anton SLO 2000 11:33:00
8 MARECEK Jonas CZE 2001 11:33:30
9 JEFFERIES Jacques GBR 2002 11:34:00
10 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 11:34:30
11 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 11:35:00
12 COLTEA George ROU 2000 11:35:30
13 STEFANSSON Malte SWE 2000 11:36:00
14 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 11:36:30
15 PACAL James SUI 2003 11:37:00
16 STROLIA Vytautas LTU 1992 11:37:30 B
17 SCHOMMER Paul USA 1992 11:38:00 1
18 GUNKA Jan POL 2002 11:38:30 B
19 MAKAROV Maksim MDA 1995 11:39:00 1
20 HIIDENSALO Olli FIN 1991 11:39:30 B
21 GALICA Grzegorz POL 2007 11:40:00 1
22 b FREY Isak Leknes NOR 2003 11:40:30 B
23 ILIEV Vladimir BUL 1987 11:41:00 1
24 HORNIG Vitezslav CZE 1999 11:41:30 B
25 KARLIK Mikulas CZE 1999 11:42:00 2
26 KRCMAR Michal CZE 1991 11:42:30 B
27 BIONAZ Didier ITA 2000 11:43:00 2
28 SEPPALA Tero FIN 1996 11:43:30 B
29 GERMAIN Maxime USA 2001 11:44:00 2
30 EDER Simon AUT 1983 11:44:30 B
31 BADACZ Konrad POL 2003 11:45:00 2
32 MANDZYN Vitalii UKR 2003 11:45:30 B
33 MUELLAUER Fabian AUT 2003 11:46:00 2
34 NELIN Jesper SWE 1992 11:46:30 B
35 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 11:47:00 2
36 CLAUDE Fabien FRA 1994 11:47:30 B
37 CLAUDE Florent BEL 1991 11:48:00 2
38 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 11:48:30 B
39 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 11:49:00 2
40 ULDAL Martin NOR 2001 11:49:30 B
41 BUTA George ROU 1993 11:50:00 2
42 BURKHALTER Joscha SUI 1996 11:50:30 B
43 KEHVA Mark-Markos EST 2004 11:51:00 2
44 HOFER Lukas ITA 1989 11:51:30 B
45 SIIMER Kristo EST 1999 11:52:00 2
46 WRIGHT Campbell USA 2002 11:52:30 R
47 BORKOVSKYI Bohdan UKR 2004 11:53:00 2
48 NAWRATH Philipp GER 1993 11:53:30 R
49 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 11:54:00 2
50 PONSILUOMA Martin SWE 1995 11:54:30 R
51 VASILEV Konstantin BUL 2003 11:55:00 2
52 PERROT Eric FRA 2001 11:55:30 R
53 PLANKO Lovro SLO 2001 11:56:00 2
54 HORN Philipp GER 1994 11:56:30 R
55 STALDER Sebastian SUI 1998 11:57:00 2
56 JACQUELIN Emilien FRA 1995 11:57:30 R
57 BRANDT Viktor SWE 1999 11:58:00 2
58 STRELOW Justus GER 1996 11:58:30 R
59 INVENIUS Otto FIN 2000 11:59:00 2
60 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 11:59:30 R
61 ASPENES Sverre Dahlen NOR 1997 12:00:00 2
62 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 12:00:30 R
63 FRATZSCHER Lucas GER 1994 12:01:00 2
64 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 12:01:30 R
65 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 12:02:00 2
66 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 12:02:30 R
67 RUNNALLS Adam CAN 1998 12:03:00 2
68 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 12:03:30 R
69 DOVZAN Miha SLO 1994 12:04:00 2
70 TODEV Blagoy BUL 2001 12:04:30
71 LEJEUNE Valentin FRA 2002 12:05:00
72 HARTWEG Niklas SUI 2000 12:05:30
73 ZAHKNA Rene EST 1994 12:06:00 3
74 SINAPOV Anton BUL 1993 12:06:30
75 KUEHN Johannes GER 1991 12:07:00
76 DANUSER Dajan SUI 1996 12:07:30
77 KLEMETTINEN Jimi FIN 2005 12:08:00
78 ZENI Elia ITA 2001 12:08:30
79 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 12:09:00
80 USOV Mihail MDA 1996 12:09:30
81 DOHERTY Sean USA 1995 12:10:00
82 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 12:10:30
83 SUCHODOLSKI Fabian POL 2004 12:11:00
84 NASYKO Denys UKR 1995 12:11:30
85 REPNIK Matic SLO 2001 12:12:00
86 MISE Edgars LAT 1998 12:12:30
87 SJOKVIST Henning SWE 1998 12:13:00
88 MIKYSKA Tomas CZE 2000 12:13:30
89 BORGULA Jakub SVK 2004 12:14:00 G
90 GROSELJ SIMIC Ruj SLO 2005 12:14:30
91 PLETZ Logan CAN 2000 12:15:00
92 ADAMOV Simon SVK 2004 12:15:30
93 BRADFORD Noah AUS 2003 12:16:00
94 FLORE Raul ROU 1997 12:16:30
95 CONNELLY Zachary CAN 2001 12:17:00
96 CHOI Dujin KOR 1995 12:17:30
97 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 12:18:00
98 BENSON Graham GBR 2006 12:18:30
99 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 12:19:00
100 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 12:19:30
101 KAUKENAS Tomas LTU 1990 12:20:00
102 PARMANTIER Sam BEL 2005 12:20:30
103 NEVLAND Martin NOR 2001 12:21:00
104 MACKELS Marek BEL 1999 12:21:30
105 MATKO Martin SVK 2005 12:22:00