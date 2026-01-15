Biathlon
Startlist sprint femminile biathlon Ruhpolding 2026: orario, tv, streaming, italiane in gara
La terza gara del programma di Ruhpolding, in Germania, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vedrà andare in scena domani, venerdì 16 gennaio, alle ore 14.30, la 7.5 km sprint femminile.
Saranno 105 le atlete complessivamente al via, e l’Italia sarà protagonista con cinque azzurre: a rappresentare i colori del Bel Paese saranno Hannah Auchentaller con il pettorale numero 5, Michela Carrara con il 31, Lisa Vittozzi con il 52, Dorothea Wierer con il 64 e Linda Zingerle con il 77.
La diretta tv della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026
Venerdì 16 gennaio
Ore 14.30: 7.5 km sprint femminile a Ruhpolding (Germania)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – 7.5 KM SPRINT FEMMINILE
1 MEIER Lea SUI 2001 14:30:30 1
2 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 14:31:00
3 KUELM Susan EST 1996 14:31:30
4 HAMALAINEN Inka FIN 2005 14:32:00
5 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 14:32:30
6 ANDERSON Luci USA 2000 14:33:00
7 PARADIS Pascale CAN 2002 14:33:30
8 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:34:00
9 JISLOVA Jessica CZE 1994 14:34:30
10 KOZICA Anika CRO 1997 14:35:00
11 LAMPIC Anamarija SLO 1995 14:35:30
12 GROTIAN Selina GER 2004 14:36:00
13 ZUK Kamila POL 1997 14:36:30
14 REMENOVA Maria SVK 2000 14:37:00
15 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:37:30
16 IRWIN Deedra USA 1992 14:38:00 B
17 GANDLER Anna AUT 2001 14:38:30 1
18 HALVARSSON Ella SWE 1999 14:39:00 B
19 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 14:39:30 1
20 ERMITS Regina EST 1996 14:40:00 B
21 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 14:40:30 1
22 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 14:41:00 B
23 TODOROVA Milena BUL 1998 14:41:30 1
24 PREUSS Franziska GER 1994 14:42:00 B
25 DE BESCHE Anne DEN 2000 14:42:30 1
26 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:43:00 B
27 BULINA Sanita LAT 2001 14:43:30 1
28 TANNHEIMER Julia GER 2005 14:44:00 B
29 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 14:44:30 1
30 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:45:00 B
31 CARRARA Michela ITA 1997 14:45:30 2
32 RICHARD Jeanne FRA 2002 14:46:00 B
33 SCHNEIDER Sophia GER 1997 14:46:30 2
34 CLOETENS Maya BEL 2002 14:47:00 B
35 TALIHAERM Johanna EST 1993 14:47:30 2
36 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 14:48:00 B
37 HORODNA Olena UKR 2004 14:48:30 2
38 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:49:00 B
39 KUZMINA Anastasiya SVK 1984 14:49:30 2
40 BENED Camille FRA 2000 14:50:00 R
41 LEHTONEN Venla FIN 1995 14:50:30 2
42 BASERGA Amy SUI 2000 14:51:00 R
43 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:51:30 2
44 yr JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:52:00 R
45 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 14:52:30 2
46 MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:53:00 R
47 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 14:53:30 2
48 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:54:00 R
49 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 14:54:30 2
50 SIMON Julia FRA 1996 14:55:00 R
51 STREMOUS Alina MDA 1995 14:55:30 2
52 VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:56:00 R
53 JUPPE Anna AUT 1999 14:56:30 2
54 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:57:00 R
55 FREED Margie USA 1997 14:57:30 2
56 VOIGT Vanessa GER 1997 14:58:00 R
57 TRAUBAITE Judita LTU 2000 14:58:30 2
58 MICHELON Oceane FRA 2002 14:59:00 R
59 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 14:59:30 2
60 MINKKINEN Suvi FIN 1994 15:00:00 R
61 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 15:00:30 2
62 b KIRKEEIDE Maren NOR 2003 15:01:00 R
63 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 15:01:30 2
64 WIERER Dorothea ITA 1990 15:02:00 R
65 ANDEXER Anna AUT 2003 15:02:30 2
66 OEBERG Elvira SWE 1999 15:03:00 R
67 ROUSSEAU Shilo CAN 2000 15:03:30 2
68 OEBERG Hanna SWE 1995 15:04:00 R
69 LEINAMO Sonja FIN 2002 15:04:30 2
70 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 15:05:00
71 CHALYK Daryna UKR 2001 15:05:30
72 JAKIELA Joanna POL 1999 15:06:00
73 GASPARIN Aita SUI 1994 15:06:30
74 REPINC Lena SLO 2003 15:07:00
75 KERANEN Noora Kaisa FIN 2001 15:07:30 3
76 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 15:08:00
77 ZINGERLE Linda ITA 2002 15:08:30
78 DIMITROVA Valentina BUL 2003 15:09:00
79 DZHIMA Yuliia UKR 1990 15:09:30
80 HRISTOVA Lora BUL 2003 15:10:00
81 SKAR Siri NOR 2003 15:10:30
82 LIE Lotte BEL 1995 15:11:00
83 SABULE Annija LAT 1997 15:11:30
84 DMYTRENKO Valeriia UKR 1997 15:12:00
85 WAGNER Lara AUT 2002 15:12:30
86 MOSER Nadia CAN 1997 15:13:00
87 LANGEL Coralie SUI 2001 15:13:30
88 REMENOVA Zuzana SVK 2000 15:14:00
89 DOLIDOVICH Darya BRT 2004 15:14:30 G
90 KOCERGINA Natalja LTU 1985 15:15:00
91 PEIFFER Benita CAN 2000 15:15:30
92 MORIC Iva CRO 2004 15:16:00
93 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 15:16:30
94 BRUNELLO Gaia BRA 2002 15:17:00
95 GENEVA Milana KAZ 2004 15:17:30
96 MEZDREA Andreea ROU 2001 15:18:00
97 BOUVARD Eve BEL 1999 15:18:30
98 PENDRY Shawna GBR 2002 15:19:00
99 SKRIPKINA Alina KAZ 2001 15:19:30
100 RAJANDO Emma Roberta EST 2004 15:20:00
101 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 15:20:30
102 MORTON Darcie AUS 1999 15:21:00
103 RIMBEU Adelina ROU 2004 15:21:30
104 KLIMINA Darya KAZ 1989 15:22:00
105 METTLER Lydia SUI 1996 15:22:30