Startlist discesa maschile Crans Montana 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Domenica 1° febbraio andrà in scena la discesa libera maschile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: appuntamento alle ore 11.00 con l’ultima gara prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è prevista venerdì 6 febbraio. A sei giorni dalla discesa libera che metterà in palio le prime medaglie ai Giochi, le stelle del Circo Bianco si daranno battaglia nella località svizzera, che sabato ha ospitato il superG femminile.

Giovanni Franzoni ha rischiato tantissimo durante la prova cronometrata, andando a sciare sulla reti in un frangente, e insegue un nuovo risultato di lusso dopo aver vinto la discesa libera di Kitzbuehel ed essere salito sul terzo gradino del podio nella discesa di Wengen. Mattia Casse ha firmato il miglior crono nel test del sabato e punta a riemergere, Dominik Paris e Florian Schieder sono in ottima forma e possono piazzare il colpaccio, Christof Innerhofer è stato convocato per i Giochi e vuole continuare a stupire.

La nutrita pattuglia italiana dovrà fare i conti con gli svizzeri Marco Odermatt, Franjo Von Allmen, Alexis Monney, Niels Hintermann, Justin Murisier e Stefan Rogentin, ma attenzione anche al francese Nils Allegre, allo sloveno Miha Hrobat, allo statunitense Ryan Cochran-Siegle, ai canadesi Cameron Alexander e James Crawford, al francese Maxence Muzaton, all’austriaco Daniel Hemetsberger e al norvegese Aleksander Kilde.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della discesa libera maschile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery Plus, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DISCESA LIBERA MASCHILE CRANS MONTANA

Domenica 1° febbraio

Ore 11.00 Discesa libera maschile a Crans Montana (Svizzera) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA DISCESA CRANS MONTANA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 2, Discovery Plus, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

STARTLIST DISCESA LIBERA MASCHILE CRANS MONTANA

1 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

2 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

3 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

4 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

5 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

6 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

7 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

8 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

9 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

11 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

12 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

13 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

14 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

15 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

16 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

17 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

18 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

19 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

20 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

21 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

22 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

23 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

24 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

25 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

26 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

27 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

28 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

29 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

30 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

31 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

32 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

33 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

34 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

35 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

36 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

37 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

38 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

39 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

40 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

41 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

42 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

43 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

44 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

45 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

46 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

47 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

48 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol

49 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

50 512410 ZULAUF Gael 2000 SUI Fischer

51 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

52 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

53 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

54 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

55 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

56 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

57 6294868 BERNARDI Gregorio 2004 ITA Rossignol

58 221441 VINTER Owen 2001 GBR Rossignol

59 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

60 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head