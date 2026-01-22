Stan Wawrinka senza tempo: si arrampica al terzo turno degli Australian Open e ‘vede’ il rientro in top100 a quasi 41 anni

Stan Wawrinka vuole lasciare il segno anche nell’ultima stagione della sua carriera da tennista e raggiunge i sedicesimi di finale agli Australian Open 2026. Il veterano elvetico, 41 anni il prossimo 28 marzo, sta sfruttando nel migliore dei modi la wild card ricevuta dagli organizzatori dell’Happy Slam, dimostrando un buon livello e dando vita a partite ricche di emozioni.

Il tre volte campione Major (con all’attivo un titolo anche a Melbourne nel 2014), sprofondato nell’ultimo biennio fuori dalla top100 del ranking mondiale, non vinceva due match consecutivi in uno Slam dallo US Open 2023. Wawrinka, che affronterà sabato il forte statunitense Taylor Fritz al terzo turno, ha dovuto affrontare due match durissimi sin qui in Australia.

Al debutto Stan “The Man” aveva superato in rimonta il serbo Laslo Djere per 5-7 6-3 6-4 7-6 dopo quasi tre ore e mezza di battaglia, mentre quest’oggi lo svizzero si è imposto al super tie-break del quinto set (10-3) sul giovane qualificato francese Arthur Gea con il punteggio finale di 4-6 6-3 3-6 7-5 7-6 al termine di una vera e propria maratona durata quattro ore e mezza e conclusasi con i crampi del transalpino classe 2005.

Con questo risultato Wawrinka sale virtualmente al 107° posto della classifica ATP e mette nel mirino quindi il ritorno nella top100, dopo aver cominciato la settimana da numero 139 al mondo. Il prossimo ostacolo si preannuncia quasi insormontabile per la versione attuale di Stan, ma le condizioni fisiche di Fritz rappresentano un’incognita e non bisogna commettere l’errore di sottovalutare un grande campione del calibro di Stan.