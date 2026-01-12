Sport in tv oggi (lunedì 12 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una nuova settimana si apre oggi, lunedì 12 gennaio, con una giornata sicuramente meno intensa rispetto all’ultimo weekend ma che si preannuncia comunque piuttosto interessante anche in chiave azzurra. Cominciano ufficialmente a Melbourne le qualificazioni degli Australian Open 2026, con ben sei tennisti azzurri (tre uomini e tre donne) subito in campo nel day-1 per tenere vivo il sogno di raggiungere il tabellone principale del primo Slam stagionale.

Tennis italiano protagonista anche al WTA 250 di Hobart con il match di primo turno nel main draw tra Elisabetta Cocciaretto e la giapponese Ayano Shimizu, entrambe provenienti dalle qualificazioni. Prosegue nel frattempo il Rally Dakar in Arabia Saudita con l’ottava tappa della mitica Maratona nel Deserto, mentre Belgrado ospiterà altre quattro sfide della fase a gironi degli Europei maschili di pallanuoto.

Occhi puntati in serata sui posticipi dei massimi campionati italiani di calcio (Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese) e basket (Napoli-Olimpia Milano), oltre all’ultima gara stagionale della Coppa del Mondo di aerials. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 12 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 12 gennaio

0.00 Tennis, Australian Open: primo turno qualificazioni – Diretta streaming su discovery+ e DAZN

1.00 Tennis, ATP Auckland: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (dalle 8.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

1.00 Tennis, WTA Hobart: primo turno (2° match sul West Court Elisabetta Cocciaretto-Ayano Shimizu) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (dalle 8.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

1.30 Tennis, WTA Adelaide: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (dalle 8.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

2.20 Football americano, NFL: New England Patriots-Los Angeles Chargers – Diretta streaming su DAZN

5.00 Rally Dakar: ottava tappa – Sintesi su Sky Sport Arena alle ore 23.00

5.00 Tennis, ATP Adelaide: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (dalle 8.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

12.45 Pallanuoto, Europei: Malta-Francia – Diretta streaming su EuroAquatics TV

15.15 Pallanuoto, Europei: Ungheria-Montenegro – Diretta streaming su EuroAquatics TV

18.00 Pallanuoto, Europei: Olanda-Israele – Diretta streaming su EuroAquatics TV

18.30 Calcio, Serie A: Genoa-Cagliari – Diretta streaming su DAZN

18.45 Basket, Serie A: Napoli-Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e LBA TV

20.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo: finali aerials a Lake Placid – Diretta streaming su discovery+

20.30 Pallanuoto, Europei: Spagna-Serbia – Diretta streaming su EuroAquatics TV

20.45 Calcio, Serie A: Juventus-Cremonese – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

20.45 Calcio, FA Cup: Liverpool-Barnsley – Diretta streaming su discovery+ e DAZN

21.00 Calcio, Liga: Siviglia-Celta Vigo – Diretta streaming su DAZN