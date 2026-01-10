Speed Skating
Speed skating, Serena Pergher sfiora il podio nei 500 femminili degli Europei. Top ten per Maybritt Vigl
Si apre la seconda giornata degli Europei senior 2026 su singole distanze di speed skating, in corso di svolgimento all’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, con il quarto posto di Serena Pergher sui 500 metri femminili, gara in cui è decima Maybritt Vigl. Successo per la polacca Kaja Ziomek-Nogal, mentre nel team sprint maschile l’oro è ancora della Polonia.
Nella specialità olimpica dei 500 metri femminili sfiora il podio Serena Pergher, quarta in 38.549, a 0.75 dalla medaglia d’oro della polacca Kaja Ziomek-Nogal, vittoriosa in 37.791 davanti alla connazionale Andżelika Wójcik, d’argento in 38.274, a 0.48. Bronzo per la neerlandese Isabel Grevelt in 38.372, a 0.58 dalla vetta, mentre arpiona la top ten Maybritt Vigl, decima in 39.468, a 1.67.
Nella specialità non olimpica del team sprint maschile, senza l’Italia, si impongono i padroni di casa della Polonia (Michalski / Kania / Wojtakowski), che vincono in 1:20.229 e beffano per appena 0.02 i Paesi Bassi (Westenbroek / Vos / Scheperkamp), secondi in 1:20.242, mentre completa il podio la Norvegia (Brattgjerd / Rukke / Magnussen), terza in 1:20.319, a 0.09.