Speed skating, i convocati dell’Italia per Inzell. Ultimo test prima delle Olimpiadi per Ghiotto e compagni

Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio si terrà a Inzell la quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating. Sul ghiaccio tedesco della Max Aicher Arena andrà in scena l’appuntamento finale della stagione per il circuito maggiore, che rappresenta però soprattutto l’ultimo test agonistico in vista degli imminenti Giochi Olimpici di Milano Cortina.

La Nazionale italiana della pista lunga si presenterà in Baviera al gran completo, infatti tutti i big del movimento azzurro (che rivedremo poi a Rho dal 7 febbraio per la rassegna a cinque cerchi) sono iscritti alla tappa di World Cup. Il direttore tecnico Maurizio Marchetto ha convocato nel complesso quattordici atleti per la trasferta di Inzell, che è anche la sede della preparazione pre-stagionale della squadra tricolore.

In campo maschile vedremo in azione Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Manuel Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Riccardo Lorello e Jeffrey Rosanelli, ai quali si aggiungono Francesca Lollobrigida, Serena Pergher, Linda Rossi, Emily Tormen e Maybritt Vigl per quanto riguarda il settore femminile.

Il programma del weekend prevede lo svolgimento dei 3000 metri donne e 5000 metri uomini come gare sulle lunghe distanze, mentre al posto dell’inseguimento a squadre ci sarà spazio per la specialità non olimpica della Team Sprint.