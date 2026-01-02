Speed skating, i convocati dell’Italia per gli Europei. Ghiotto e Lollobrigida guidano il gruppo azzurro

Saranno tredici gli azzurri impegnati tra una settimana ai Campionati Europei di speed skating 2026, che si terranno sul ghiaccio polacco di Tomaszów Mazowiecki da venerdì 9 a domenica 11 gennaio. La rassegna continentale sulle singole distanze metterà in palio nel complesso quattordici titoli, di cui dieci individuali e quattro a squadre, con l’Italia che ha le carte in regola per conquistare ottimi risultati ed un buon numero di medaglie.

La Nazionale italiana arriverà in Polonia dopo un blocco di allenamenti piuttosto impegnativo con l’obiettivo di raggiungere il top della forma a febbraio in occasione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, quindi soprattutto i big della selezione tricolore non dovrebbero presentarsi agli Europei in una condizione sfavillante. In ogni caso questo discorso riguarda anche altre nazioni, di conseguenza ci sono le premesse per togliersi delle soddisfazioni importanti.

Le punte di diamante della spedizione azzurra saranno in campo maschile Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano, ma potranno ben figurare anche Michele Malfatti (pedina del terzetto italiano che andrà a caccia dell’oro nel team pursuit) e Riccardo Lorello. Nella lista dei convocati figurano inoltre Francesco Betti e gli sprinter David Bosa e Jeffrey Rosanelli.

Nel settore femminile l’Italia punta tutto su Francesca Lollobrigida (1500, 3000 metri e mass start) e Serena Pergher (500 metri), le uniche azzurre in grado di puntare ad un piazzamento da medaglia o a ridosso del podio. Selezionate infine anche Linda Rossi (seconda carta italiana nella mass) e le giovani emergenti Emily Tormen e Maybritt Vigl.