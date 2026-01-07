Speed skating, Francesca Lollobrigida agli Europei per provare a dare una svolta ad una stagione non semplice

L’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, si appresta a ospitare gli Europei 2026 di speed skating. La prima competizione del nuovo anno, dedicata alle singole distanze, riveste un’importanza particolare. Questo evento continentale precederà le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Con meno di un mese all’inizio dei Giochi, è comprensibile che diversi atleti di spicco abbiano scelto di prepararsi in modo differente per la competizione a Cinque Cerchi.

In Polonia, la Nazionale italiana sarà rappresentata dai migliori atleti, sebbene sia evidente che non si possa aspirare a una condizione ottimale al 100%. Questo è il sentimento prevalente tra i membri della delegazione tricolore. Sarà interessante osservare quale sarà il rendimento degli azzurri, in relazione al grande obiettivo olimpico.

Per Francesca Lollobrigida, gli Europei potrebbero rappresentare un’opportunità per un rilancio. La stagione della romana non è stata eccezionale, e a causa di alcuni acciacchi, non è riuscita a esprimere il suo potenziale nelle numerose specialità in cui è stata impegnata. Le distanze che Francesca ha affrontato in Coppa del Mondo includono i 1500, 3000, 5000 metri e la Mass Start, senza però riuscire a conquistare podi.

Rimarrà da vedere se sul ghiaccio polacco ci sarà un colpo di coda o se tutto sarà interpretato come una tappa di passaggio, in vista di ciò che verrà. È opportuno ricordare il notevole percorso a Pechino 2022, quando l’atleta azzurra conquistò due medaglie olimpiche: l’argento nei 3000 metri e il bronzo nella Mass Start. L’obiettivo è una replica davanti al pubblico di casa, ma sarà estremamente complesso.