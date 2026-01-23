Speed Skating
Speed skating, Daniele Di Stefano sfiora la top5 sui 1500 ad Inzell
La quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating si apre alla Max Aicher Arena di Inzell, in Germania, con le gare maschili e femminili su 500 e 1500 metri: per l’Italia arrivano il sesto posto di Daniele Di Stefano nei 1500 uomini, il 14° di Serena Pergher nei 500 donne, ed il 16° di Jeffrey Rosanelli nei 500 uomini.
Nei 500 metri femminili record della pista della neerlandese Femke Kok, che abbassa a 36.87 il primato che già le apparteneva con 37.07, e precede la connazionale Jutta Leerdam, seconda in 37.22, a 0.35, la quale beffa per una questione di millesimi la polacca Kaja Ziomek-Nogal, terza con lo stesso tempo al centesimo della neerlandese. Serena Pergher si classifica 14ma con il crono di 38.25, a 1.38, mentre in Division B Maybritt Vigl chiude quinta in 38.55.
Nei 500 metri maschili si impone il polacco Damian Żurek, che con il tempo di 34.09 firma il nuovo record della pista, soffiandolo per 0.01 allo statunitense Jordan Stolz, oggi secondo in 34.26, a 0.17, mentre completa il podio l’estone Marten Liiv, terzo in 34.29, a 0.20. L’azzurro Jeffrey Rosanelli termina 16° in 42.74, a 8.65, mentre in Division B chiude 15° David Bosa in 35.26.
Nei 1500 metri femminili successo della neerlandese Joy Beune, che la spunta con il crono di 1:53.34, davanti alla nipponica Miho Takagi, alla piazza d’onore in 1:53.59, a 0.25, ed alla norvegese Ragne Wiklund, sul gradino più basso del podio in 1:53.72, a 0.38. In Division B giunge decima Emily Tormen in 1:58.10.
Nei 1500 metri maschili netta affermazione dello statunitense Jordan Stolz, vittorioso con il tempo di 1:41.95, davanti al cinese Ning Zhongyan, secondo in 1:43.18, a 1.23, mentre completa il podio il neerlandese Kjeld Nuis, terzo in 1:43.81, a 1.86. Sesta posizione per Daniele Di Stefano, che chiude in 1:44.12, a 2.17, mentre in Division B primo posto per Francesco Betti in 1:45.46, infine termina 23° Manuel Ghiotto, col primato personale in 1:49.40.